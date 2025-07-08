Toàn văn Thông tư số 51/2025/TT-BTC ngày 24/6/2025 của Bộ Tài chính quy định thủ tục về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/8/2025.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2025/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Thông tư số 51/2025/TT-BTC gồm 3 chương, 21 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/8/2025.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư số 51/2025/TT-BTC quy định thủ tục về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh bao gồm:

- Thủ tục thu, nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh do cơ quan hải quan quản lý theo quy định của pháp luật.

- Thủ tục bảo lãnh khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng phương thức điện tử.

Đối với các thủ tục giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh không thuộc quy định nêu trên, được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật khác có liên quan.

Đối tượng áp dụng của Thông tư số 51/2025/TT-BTC gồm:

1. Người nộp thuế theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế (điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế quy định người nộp thuế bao gồm: tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước).

2. Cơ quan hải quan theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Luật Quản lý thuế (cơ quan hải quan).

3. Kho bạc Nhà nước các cấp.

4. Ngân hàng thương mại, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, các tổ chức tín dụng khác thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh quy định tại Thông tư này.

Nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và hải quan

Một trong những điểm đáng chú ý là việc triển khai thí điểm thu nộp thuế điện tử qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Giải pháp này mang đến nhiều tiện ích, tăng thêm lựa chọn cho người nộp thuế, đồng thời góp phần thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư 51/2025/TT-BTC cũng tạo cơ sở pháp lý để mở rộng hơn nữa việc thu nộp thuế điện tử qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cho phép cơ quan hải quan sử dụng thông tin nộp ngân sách nhà nước do tổ chức trung gian chuyển đến Cổng thanh toán điện tử Hải quan để hạch toán, trừ nợ và xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế. Việc ban hành thông tư là cần thiết, có cơ sở thực tiễn để đảm bảo thực hiện hiện đại hóa trong quản lý hải quan, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.

Lợi ích đối với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là chủ động chuẩn bị trước hồ sơ, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn được công khai trên Cổng thông tin điện tử Hải quan sau khi có đơn đề nghị kết nối kỹ thuật, góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí đăng ký kết nối kỹ thuật so với quy định trước đây (Thông tư số 184/2015/TT-BTC).

Đối với người nộp thuế, có thể thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua nhiều kênh thanh toán phù hợp với nhu cầu thực tế thông qua ứng dụng của ngân hàng, ứng dụng của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hoặc trực tuyến trên cổng giao dịch điện tử hải quan, làm tăng tiện ích và tăng trải nghiệm sử dụng dịch vụ nộp các khoản nộp ngân sách nhà nước thuế, phí hải quan.

Được thực hiện ngay các thao tác thực hiện nghĩa vụ thuế, được thông báo các nghĩa vụ thuế phát sinh, tạo thuận lợi tối đa cho nộp tiền thuế, phí vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện kết nối internet.

Lợi ích đối với cơ quan hải quan là gia tăng tiện ích trong việc nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, góp phần gia tăng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Rút gọn các bước thực hiện quy trình, thủ tục hành chính.

