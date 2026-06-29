Toàn văn Thông tư số 66/2026/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở, chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 66/2026/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở, chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, tiền thưởng

Theo Thông tư, việc xác định nhu cầu kinh phí được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; điều chỉnh quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đồng thời điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo các quy định hiện hành.

Đối tượng áp dụng gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư quy định việc xác định nhu cầu kinh phí thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng năm 2026 được căn cứ trên số biên chế thực có mặt tại thời điểm ngày 1/7/2026 trong phạm vi biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Không tổng hợp số đối tượng vượt biên chế hoặc lao động hợp đồng không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định.

Nhu cầu kinh phí được xác định bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và quỹ tiền thưởng; kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho thân nhân lực lượng vũ trang; hoạt động phí đại biểu HĐND các cấp; hỗ trợ quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; kinh phí thực hiện các chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy và điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc.

Sử dụng nguồn cải cách tiền lương để thực hiện mức lương cơ sở

Về nguồn kinh phí thực hiện, các bộ, cơ quan trung ương được sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư từ năm 2025 chuyển sang; 10% tiết kiệm chi thường xuyên tăng thêm năm 2026 so với năm 2025; tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ sau khi trừ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí.

Đối với các cơ sở y tế công lập, sử dụng tối thiểu 35% phần chênh lệch thu lớn hơn chi để thực hiện cải cách tiền lương.

Đối với địa phương, ngoài nguồn cải cách tiền lương còn dư, được sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2025 so với dự toán; 50% tăng thu dự toán ngân sách các năm 2024, 2025 và 2026 so với năm liền trước; 10% tiết kiệm chi thường xuyên; nguồn tiết kiệm chi do tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy và các nguồn thu được để lại theo quy định.

Thông tư cũng quy định ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ các bộ, cơ quan trung ương và địa phương sau khi đã sử dụng hết các nguồn hợp pháp nhưng vẫn chưa đủ kinh phí thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng và trợ cấp theo quy định.

Thông tư số 66/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, đồng thời thay thế Thông tư số 62/2024/TT-BTC.