Thronebreaker The Witcher Tales giảm giá 80% trên Steam: Game RPG chiến thuật này có gì đặc sắc? Thronebreaker: The Witcher Tales đang mở đợt giảm giá 80% trên Steam xuống còn 3,99 USD. Tựa game RPG kết hợp đấu thẻ bài sở hữu cốt truyện chiều sâu và nhận 88% đánh giá tích cực.

Tựa game nhập vai Thronebreaker: The Witcher Tales do CD PROJEKT RED phát triển đang được giảm giá 80% trên nền tảng Steam, hạ từ 19,99 USD xuống còn 3,99 USD cho đến ngày 10/08/2026 theo dữ liệu từ SteamDB. Đây là cơ hội hấp dẫn để trải nghiệm thế giới The Witcher qua góc nhìn chiến thuật độc đáo với 88% đánh giá tích cực từ cộng đồng người chơi.

Cốt truyện và lối chơi kết hợp giữa RPG và thẻ bài

Thronebreaker: The Witcher Tales đưa người chơi vào vai Meve, nữ vương của hai vương quốc Lyria và Rivia. Trò chơi xoay quanh hành trình tái thiết và bảo vệ lãnh thổ trước nguy cơ chiến tranh, mang đến thời lượng chiến dịch kéo dài khoảng 20 giờ với nhiều bước ngoặt cốt truyện phụ thuộc vào lựa chọn của người chơi.

Hình ảnh khung cảnh tuyết phủ trong Thronebreaker: The Witcher Tales.

Trò chơi cho phép người chơi khám phá nhiều không gian đa dạng từ vùng nông thôn, lâu đài cổ kính cho đến các dãy núi phủ đầy tuyết. Trong suốt hành trình, người chơi có thể tìm kiếm tài nguyên, thu thập kho báu tại các tàn tích cổ và đưa ra những quyết định quan trọng định hình thế giới xung quanh.

Cơ chế chiến đấu và quản lý quân đội

Thay vì sử dụng lối chơi hành động chặt chém truyền thống của dòng game The Witcher, Thronebreaker ứng dụng hệ thống chiến đấu bằng thẻ bài dựa trên cơ chế của Gwent. Để đối đầu với các loài sinh vật nguy hiểm và kẻ thù, người chơi cần xây dựng bộ thẻ bài đại diện cho lực lượng quân đội của mình.

Hình ảnh một trận chiến trong Thronebreaker: The Witcher Tales.

Những nhân vật gặp gỡ trên đường đi có thể được chiêu mộ vào đội hình. Việc huấn luyện quân sĩ giúp mở khóa các chiến thuật và kỹ năng mới, kết hợp cùng năng lực đặc biệt của từng đơn vị để giành ưu thế trên bàn đấu.

Đánh giá thực tế: Ưu điểm và những điểm hạn chế

Trên nền tảng Steam, tựa game nhận được 88% phản hồi tích cực trong tổng số hơn 17.690 đánh giá. Trên Metacritic, game đạt điểm số Metascore 85 và điểm người dùng là 8.3. Đa số người chơi đánh giá cao phần xây dựng thế giới, âm nhạc ấn tượng cùng cốt truyện sâu sắc.

Hình ảnh một ngôi làng trong Thronebreaker: The Witcher Tales.

Tuy nhiên, sản phẩm cũng nhận một số ý kiến trái chiều. Một bộ phận người chơi nhận xét hệ thống câu đố xuất hiện quá dày đặc, môi trường khám phá có cảm giác lặp lại và cơ chế chiến đấu thẻ bài chưa đủ sức cuốn hút đối với những ai kỳ vọng trải nghiệm hành động dồn dập.

Nội dung bổ sung đính kèm

Bên cạnh phần game gốc, người mua còn nhận được gói nội dung thưởng bao gồm bản nhạc phim gốc (Original Soundtrack), sách ảnh Gwent: Art of The Witcher Card Game, bộ sưu tập hình phác thảo (Concept Art) và tiểu thuyết đồ họa The Witcher: Fox Children.