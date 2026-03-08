Thủ đoạn giả mạo SMS Brandname chiếm đoạt tài khoản: Cơ chế kỹ thuật và cách phòng tránh Kẻ gian dùng thiết bị chuyên dụng chèn tin nhắn lừa đảo vào luồng Brandname chính thức của ngân hàng, đánh cắp thông tin bảo mật và tài sản của người dùng.

Hình thức lừa đảo qua tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname) đang gia tăng với độ tinh vi cao, khiến nhiều người dùng sập bẫy. Kẻ gian sử dụng thiết bị và phần mềm chuyên dụng để chèn tin nhắn giả mạo trực tiếp vào luồng tin nhắn chính thống của các ngân hàng và cơ quan chức năng, từ đó chiếm đoạt tài sản trong tài khoản.

Cơ chế kỹ thuật đằng sau thủ đoạn giả mạo SMS Brandname

Điểm nguy hiểm nhất của thủ đoạn này xuất phát từ việc kẻ gian sử dụng các thiết bị phát sóng viễn thông giả mạo (trạm BTS giả) và phần mềm chuyên dụng. Thiết bị này đè sóng của các nhà mạng viễn thông trong một khu vực nhất định, sau đó phát tán tin nhắn trực tiếp đến các thiết bị di động xung quanh mà không cần qua hệ thống kiểm duyệt của nhà mạng.

Do sử dụng đúng tên định danh (Brandname) của tổ chức uy tín, hệ thống điều hành trên điện thoại người nhận sẽ tự động xếp các tin nhắn lừa đảo này nối tiếp vào chuỗi tin nhắn thật mà họ vẫn nhận hàng ngày. Điều này làm phá vỡ hoàn toàn lớp phòng ngừa tâm lý, khiến nạn nhân tin rằng đây là thông báo chính thức từ ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước.

Ảnh minh họa

Kịch bản thao túng tâm lý và quy trình đánh cắp dữ liệu

Nội dung của các tin nhắn giả mạo thường đánh vào tâm lý hoang mang hoặc lòng tham của người dùng bằng các thông báo khẩn cấp như: tài khoản bị khóa, phát hiện giao dịch bất thường cần hủy gấp, yêu cầu cập nhật dữ liệu sinh trắc học, hoặc thông báo nộp phạt vi phạm giao thông, nhận tiền hoàn thuế. Đi kèm với tin nhắn là một đường link độc hại yêu cầu người dùng truy cập ngay lập tức để giải quyết.

Khi nhấp vào đường link, nạn nhân được chuyển hướng đến trang web giả mạo có giao diện sao chép tỉ mỉ, tương tự trang chủ của ngân hàng. Tuy nhiên, tên miền của các trang web này thường bị thay đổi một vài ký tự nhỏ so với tên miền chính thức. Khi người dùng nhập thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc chi tiết thẻ tín dụng, toàn bộ dữ liệu này sẽ lập tức gửi về máy chủ của kẻ lừa đảo, cho phép chúng chiếm quyền kiểm soát tài khoản và tẩu tán tiền trong thời gian ngắn.

Song song với tin nhắn, nhiều đối tượng còn mạo danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát hoặc nhân viên ngân hàng gọi điện đe dọa, sử dụng các thuật ngữ pháp lý nhằm ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để "chứng minh vô tội" hoặc "phục vụ điều tra".

Quy tắc phòng thủ và hướng xử lý khẩn cấp

Theo khuyến cáo từ Cơ quan Công an, người dân cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn tuyệt đối sau để bảo vệ tài khoản cá nhân:

Tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật: Không chia sẻ mật khẩu, mã OTP, mã PIN hay mã CVV cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào.

Không chia sẻ mật khẩu, mã OTP, mã PIN hay mã CVV cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào. Không truy cập đường link lạ: Phớt lờ toàn bộ các liên kết được gửi qua tin nhắn SMS, email hoặc mạng xã hội. Nếu có nghi vấn, hãy gọi trực tiếp đến tổng đài chính thức của ngân hàng để kiểm tra.

Phớt lờ toàn bộ các liên kết được gửi qua tin nhắn SMS, email hoặc mạng xã hội. Nếu có nghi vấn, hãy gọi trực tiếp đến tổng đài chính thức của ngân hàng để kiểm tra. Cài đặt bảo mật nâng cao: Bật tính năng xác thực sinh trắc học và bảo mật hai lớp trên các ứng dụng ngân hàng số.

Bật tính năng xác thực sinh trắc học và bảo mật hai lớp trên các ứng dụng ngân hàng số. Ghi nhớ nguyên tắc làm việc của cơ quan nhà nước: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án không bao giờ làm việc hay yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại.

Trong trường hợp nghi ngờ hoặc đã lỡ thao tác theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo, người dùng cần thực hiện ngay các bước xử lý sự cố: