Du lịch Thu gom rác thải đại dương trên bờ biển Lâm Đồng Chiều 8/8, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng tổ chức ra quân thu gom, xử lý rác biển trôi dạt vào bờ trên địa bàn phường.

Theo gió Nam, rác thải từ biển tấp vào khu vực bờ biển Mũi Né

Hoạt động thiết thực này góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên xanh, sạch, đẹp; đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội trong công tác giữ gìn môi trường biển.

Từ tháng 6 - 9 hàng năm, rác thải từ biển lại theo gió Nam tấp vào bờ, để giải quyết vấn nạn này cần có giải pháp lâu bền

Hơn 100 người gồm các lực lượng tại chỗ như: Lực lượng công an, quân sự, đoàn viên, thanh niên phường, Ban Quản lý Khu du lịch Hàm Tiến- Mũi Né, các câu lạc bộ tự quản vệ sinh môi trường, cơ sở kinh doanh du lịch và đông đảo người dân, du khách đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải khu vực dọc bãi biển Hòn Rơm (khu phố Long Sơn) và các khu phố Hàm Tiến 2, 3 và 4. Sau hoạt động ra quân, một khối lượng lớn rác được thu gom, tập kết, đưa đi xử lý.

Người dân, du khách và các lực lượng tham gia thu gom rác chiều 8/8

Lực lượng quân sự địa phương cùng tham gia buổi ra quân

Một góc khu vực gom rác khu phố 2 - 3 (phường Mũi Né, Lâm Đồng)

Gia đình ông Dieter đến từ Đức, tham gia vào chương trình cho biết: “Tôi cảm thấy vui khi cùng với người dân tham gia vào buổi dọn dẹp bờ biển, vì tôi thích ở đây, không khí và cảnh quan tuyệt vời, nên khi gia đình tôi đang đi dạo, vợ và con trai tôi cũng muốn tham gia để cùng góp sức”.

Du khách Dieter và con trai tham gia cùng với người dân

Ông Dieter và con trai cảm thấy vui khi được cùng tham gia làm sạch bờ biển Mũi Né

Theo UBND phường Mũi Né, cho biết: Những năm gần đây, rác thải đại dương là một thách thức lớn đối với phường Mũi Né nói riêng và các khu vực ven biển nói chung. Rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, không chỉ làm xấu cảnh quan, mất đi vẻ đẹp tự nhiên của những bãi biển vốn dĩ được du khách yêu thích vì trong xanh, sạch đẹp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển, ô nhiễm môi trường.

Rác sau khi thu gom vận chuyển để xử lý

Nhiều người dân địa phương tham gia dọn rác

Lực lượng Trung đoàn 915 cũng tham gia thu gom rác thải

Trước thực trạng này, các địa phương ven biển tỉnh Lâm Đồng đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. Các chiến dịch tuyên truyền về bảo vệ môi trường, đặc biệt là giảm thiểu rác thải nhựa, được triển khai rộng rãi đến cộng đồng và du khách. Các chương trình ra quân, tổ chức thu gom rác thải được tổ chức định kỳ, thường xuyên; tổ chức phát túi tự hủy, thân thiện với môi trường nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ môi trường, đặc biệt môi trường biển. Đồng thời, các đơn vị sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm từ nhựa, ni lông như: ống hút tre, ly giấy, túi giấy.