Thu gom rác thải đại dương trên bờ biển Lâm Đồng
Chiều 8/8, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng tổ chức ra quân thu gom, xử lý rác biển trôi dạt vào bờ trên địa bàn phường.
Hoạt động thiết thực này góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên xanh, sạch, đẹp; đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội trong công tác giữ gìn môi trường biển.
Hơn 100 người gồm các lực lượng tại chỗ như: Lực lượng công an, quân sự, đoàn viên, thanh niên phường, Ban Quản lý Khu du lịch Hàm Tiến- Mũi Né, các câu lạc bộ tự quản vệ sinh môi trường, cơ sở kinh doanh du lịch và đông đảo người dân, du khách đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải khu vực dọc bãi biển Hòn Rơm (khu phố Long Sơn) và các khu phố Hàm Tiến 2, 3 và 4. Sau hoạt động ra quân, một khối lượng lớn rác được thu gom, tập kết, đưa đi xử lý.
Gia đình ông Dieter đến từ Đức, tham gia vào chương trình cho biết: “Tôi cảm thấy vui khi cùng với người dân tham gia vào buổi dọn dẹp bờ biển, vì tôi thích ở đây, không khí và cảnh quan tuyệt vời, nên khi gia đình tôi đang đi dạo, vợ và con trai tôi cũng muốn tham gia để cùng góp sức”.
Theo UBND phường Mũi Né, cho biết: Những năm gần đây, rác thải đại dương là một thách thức lớn đối với phường Mũi Né nói riêng và các khu vực ven biển nói chung. Rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, không chỉ làm xấu cảnh quan, mất đi vẻ đẹp tự nhiên của những bãi biển vốn dĩ được du khách yêu thích vì trong xanh, sạch đẹp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển, ô nhiễm môi trường.
Trước thực trạng này, các địa phương ven biển tỉnh Lâm Đồng đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. Các chiến dịch tuyên truyền về bảo vệ môi trường, đặc biệt là giảm thiểu rác thải nhựa, được triển khai rộng rãi đến cộng đồng và du khách. Các chương trình ra quân, tổ chức thu gom rác thải được tổ chức định kỳ, thường xuyên; tổ chức phát túi tự hủy, thân thiện với môi trường nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ môi trường, đặc biệt môi trường biển. Đồng thời, các đơn vị sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm từ nhựa, ni lông như: ống hút tre, ly giấy, túi giấy.