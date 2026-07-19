Ông A có thửa đất nông nghiệp (BKH, LUA...) đã cấp Giấy chứng nhận năm 2002. Năm 2008, Nhà nước phê duyệt quy hoạch xây dựng. Năm 2011, ông A làm nhà trên thửa đất này và ở cho đến nay.

Tháng 4/2026, Nhà nước thu hồi đất. Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP (đã sửa theo Nghị định số 49/2026/NĐ-CP), ông A sẽ được bồi thường 100% đất ở và khấu trừ 80% tiền sử dụng đất và 0,5% lệ phí trước bạ, đồng thời bị ra quyết định xử phạt về đất đai.

Bà Nguyễn Thị Thắm hỏi, vậy ngôi nhà của ông A (giả dụ diện tích nhà là 500 m2, hạn mức giao đất ở là 400 m2) được tính bồi thường như thế nào?

Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 95 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 5 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 11 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP) đã quy định điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Tại Điều 102, Điều 105 Luật Đất đai năm 2024; Điều 14 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 11 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP) đã quy định bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất; trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Do nội dung phản ánh là giả dụ, không có hồ sơ, tài liệu kèm theo, đề nghị bà nghiên cứu các quy định của pháp luật nêu trên và liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương để được hướng dẫn, làm rõ.

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