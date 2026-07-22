Nông nghiệp - Nông thôn Thu hút đầu tư để nông sản vươn tầm Với vị thế dẫn đầu trong nông nghiệp công nghệ cao của cả nước, Lâm Đồng tiếp tục trải thảm đỏ thu hút các nhà đầu tư, nhằm đưa thương hiệu nông sản địa phương chuyển mình vươn tầm quốc tế.

Tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, an toàn để doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai.

Sôi động xuất khẩu rau, hoa

Sau 10 năm thôi công việc đang thăng tiến tại một doanh nghiệp nước ngoài để đầu tư sản xuất, kinh doanh hoa cúc bản quyền từ xã Đơn Dương đến xã Lạc Dương, ông Võ Quốc Khoa đã tạo lập cơ ngơi tổng diện tích 30 ha đồng bộ dây chuyền, thiết bị kỹ thuật cao, đạt doanh thu mỗi năm trên dưới 2 tỷ đồng/ha. Tính riêng trong 1 năm vừa qua, cánh đồng hoa cúc của ông Khoa thu hoạch tổng sản lượng hơn 30 triệu cành.

Trong đó tỷ lệ hơn 90% xuất khẩu qua thị trường Nhật Bản, 10% thị trường trong nước khu vực các tỉnh, thành phía Nam. Chủ cánh đồng hoa Võ Quốc Khoa chia sẻ: “Cánh đồng hoa cúc trong vùng thổ nhưỡng, khí hậu trên độ cao 800 - 1.500m, chúng tôi xây dựng và thực hành các giải pháp chuyên canh công nghệ hiện đại, đạt năng suất ổn định và chất lượng đặc trưng, kết quả cạnh tranh khá hiệu quả với các sản phẩm hoa cúc của các nước trên thị trường xuất khẩu châu Á…”.

Bên cạnh hoa xuất khẩu, rau cũng là ngành hàng chủ lực của nông nghiệp Lâm Đồng. Điều đó được thể hiện rõ qua Phiên chợ nông sản hữu cơ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Lang Biang - Đà Lạt). Ông Trần Huy Đường, người sáng lập Phiên chợ nông sản hữu cơ, đồng thời là chủ nhân của mô hình Nông nghiệp công nghệ cao nhận định: “Người bán và người mua đến Phiên chợ nông sản hữu cơ tọa lạc giữa không gian 6.000 m2 không chỉ là môi trường giao thương liên kết, mà còn nắm bắt cơ hội trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật đầu tư mở rộng diện tích nông nghiệp công nghệ cao trong và ngoài tỉnh…”.

Đầu tư hoa cúc xuất khẩu quy mô lớn tại xã Đơn Dương đạt doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm/ha

Gần 30 năm kiên trì đầu tư, ông Trần Huy Đường đã phát triển mô hình từ những vườn rau nhỏ lẻ thành vùng nguyên liệu nông nghiệp công nghệ cao rộng 30 ha tại xã Lạc Dương và phường Lang Biang - Đà Lạt. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế, được tiêu thụ ổn định qua hệ thống siêu thị cao cấp và xuất khẩu sang nhiều thị trường châu Âu, châu Á, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng trên mỗi ha mỗi năm. Ghi nhận thành tựu này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) công nhận ông Trần Huy Đường là một trong những chủ doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước đáp ứng các tiêu chí ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

Không gian hấp dẫn nhà đầu tư

Thống kê toàn tỉnh hiện có 119.000 ha diện tích nông nghiệp công nghệ cao, chiếm 14,7% diện tích canh tác, trong đó gồm 1.400 ha sản xuất nông nghiệp thông minh; 16 vùng trồng trọt và 7 doanh nghiệp nông nghiệp được công nhận ứng dụng công nghệ cao. Qua đó hình thành 9 nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực có quy mô, sản lượng lớn nhất cả nước như: rau, hoa, cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, thanh long, bơ, mắc ca, dâu tằm, khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh ngày càng cao của nông nghiệp địa phương.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao vào sản xuất, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu mạnh trên thị trường

Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trong cả nước và khu vực Đông Nam Á với tổng diện tích trên 230.000 ha. Đây là những lợi thế so sánh đặc biệt, tạo nền tảng để hình thành các không gian phát triển hấp dẫn nhà đầu tư.

Trên cơ sở tiềm năng và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn phát triển, ngành nông nghiệp và môi trường xác định nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn 2026 - 2030. Cụ thể tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp chuyển mạnh từ sản xuất theo chuỗi cung ứng sang chuỗi giá trị ngành hàng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, mở rộng sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ…

Lâm Đồng hình thành 9 nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực có sản lượng lớn nhất cả nước

Đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, an toàn để doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai. Đặc biệt hỗ trợ tích tụ đất đai ở những nơi có điều kiện, qua đó khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kiến tạo chuỗi liên kết doanh nghiệp - hợp tác xã - nông dân bền vững, góp phần nâng cao hơn nữa giá trị nông sản trên toàn tỉnh.