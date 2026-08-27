Thủ môn Dominik Livakovic ký hợp đồng gia nhập Barcelona đến năm 2030 sau kiểm tra y tế Thủ thành Dominik Livakovic đã hoàn tất kiểm tra y tế và ký hợp đồng đến năm 2030 với Barcelona, trước khi tạm thời gia nhập Dinamo Zagreb theo dạng cho mượn.

Barcelona đang tiến rất gần đến việc chính thức công bố bản hợp đồng mới mang tên Dominik Livakovic. Theo các nguồn tin từ Mundo Deportivo, thủ thành người Croatia đã hoàn tất toàn bộ các thủ tục pháp lý và ký kết giao kèo dài hạn kéo dài đến tháng 6/2030 cùng đội chủ sân Camp Nou.

Lộ trình kiểm tra y tế và lễ ký kết tại Camp Nou

Thương vụ chiêu mộ ngôi sao 31 tuổi được ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan triển khai với tốc độ nhanh chóng. Dominik Livakovic đã đặt chân tới Barcelona vào thứ Ba và vượt qua buổi kiểm tra y tế bắt buộc vào ngày thứ Tư kế tiếp mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Nhằm thể hiện sự trân trọng đối với người gác đền sinh năm 1995, Chủ tịch Joan Laporta cùng Phó chủ tịch Rafa Yuste đã đích thân tiếp đón Livakovic và người đại diện Andy Bara trong một bữa trưa tại nhà hàng Botafumeiro. Ngay sau cuộc gặp gỡ thân mật này, các bên di chuyển về trụ sở câu lạc bộ tại Camp Nou để hoàn tất hợp đồng.

Dominik Livakovic chuẩn bị chuyển tới Barcelona. Ảnh: Getty Images

Nước cờ chiến lược của ban huấn luyện Barcelona

Dù đã chốt xong thỏa thuận dài hạn, huấn luyện viên Hansi Flick và ban lãnh đạo thể thao đã xây dựng một lộ trình phát triển cụ thể cho thủ thành người Croatia. Thay vì ở lại cạnh tranh suất bắt chính ngay lập tức, Livakovic sẽ rời Barcelona theo dạng cho mượn trong toàn bộ mùa giải 2026/2027.

Điểm đến khả dĩ nhất của Livakovic là đội bóng cũ Dinamo Zagreb. Việc thi đấu thường xuyên tại môi trường quen thuộc được xem là giải pháp tối ưu giúp thủ môn 31 tuổi duy trì phong độ đỉnh cao và phản xạ thi đấu, trước khi quay trở lại xứ Catalan cạnh tranh sòng phẳng vị trí trong khung gỗ vào mùa hè năm sau. Dự kiến, thông báo xác nhận việc ký kết sẽ được phía Barcelona công bố chính thức vào thứ Năm.

Bên cạnh biến động ở vị trí trấn giữ khung thành, nội bộ Barcelona cũng ghi nhận tín hiệu tích cực về mặt lực lượng. Hậu vệ cánh Alejandro Balde nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với đội bóng, bất chấp sự quan tâm sát sao từ phía Manchester United trong thời gian vừa qua.