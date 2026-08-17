Thủ môn Lê Giang Patrik rực sáng giúp Việt Nam thắng Malaysia 2-0 tại bán kết ASEAN Cup 2026 Màn trình diễn xuất thần với 4 pha cứu thua đỉnh cao cùng tình huống VAR hủy thẻ đỏ giúp Lê Giang Patrik khẳng định vị trí số một trong khung gỗ Việt Nam.

Thủ thành 34 tuổi Lê Giang Patrik vừa trải qua một trong những trận đấu xuất sắc nhất sự nghiệp khi giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 ngay tại Kuala Lumpur trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Màn trình diễn làm nản lòng các chân sút chủ nhà đã khẳng định vị thế số một không thể bàn cãi của anh nơi khung gỗ đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Cột mốc lịch sử tại Kuala Lumpur

Chiến thắng 2-0 không chỉ tạo lợi thế lớn cho tấm vé vào trận chung kết mà còn mang ý nghĩa cột mốc đặc biệt đối với bóng đá Việt Nam. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, các cầu thủ Việt Nam mới lại ca khúc khải hoàn khi làm khách trước Malaysia tại bán kết ASEAN Cup. Hàng phòng ngự dưới sự chỉ huy của Lê Giang Patrik cũng lập kỷ lục lần đầu tiên giữ sạch lưới trước đối thủ khó chịu này trên sân đối phương.

Lê Giang Patrik thi đấu xuất sắc. Ảnh: VFF.

Phản xạ xuất thần và 4 pha cứu thua mười mươi

Trước sức ép dồn dập từ phía đội chủ nhà, Lê Giang Patrik đã biến khung thành Việt Nam thành một bức tường thành bất khả xâm phạm. Ngôi sao đang khoác áo CLB Công an TP.HCM ghi dấu ấn đậm nét với 4 tình huống cứu thua trực tiếp trong thế đối mặt hay các cú dứt điểm cận thành.

Điểm nhấn đỉnh cao diễn ra ở những phút cuối trận, khi anh có pha bay người hết cỡ cản phá cú dứt điểm ở góc hẹp của Muhammad Asrul. Không chỉ phản xạ nhanh nhạy, người gác đền 34 tuổi còn thể hiện sự dũng cảm khi liên tục chủ động lao ra cản phá ngay trước mũi giày tiền đạo đối phương để bảo toàn vẹn nguyên mành lưới.

Khoảnh khắc thót tim và sự can thiệp từ VAR

Bên cạnh những pha cứu thua xuất thần, kịch tính của trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 60. Trọng tài chính Rustam Lutfullin ban đầu đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Lê Giang Patrik sau tình huống băng ra ngoài vòng cấm và va chạm với tiền đạo Mohamadou Sumareh.

Tuy nhiên, công nghệ VAR đã kịp thời vào cuộc, xem lại băng ghi hình và minh oan thành công cho thủ môn của đội tuyển Việt Nam. Tấm thẻ đỏ được xóa bỏ, giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik duy trì được thế trận chủ động và bảo vệ thành công thành quả 2-0 cho đến tiếng còi mãn cuộc.

Lê Giang Patrik là lựa chọn số 1 trong khung gỗ Việt Nam. Ảnh: VFF.

Bản lĩnh châu Âu và chìa khóa cho tương lai

Khác biệt với phong cách của Đặng Văn Lâm, lối chơi của Lê Giang Patrik mang đậm tư duy hiện đại với khả năng phán đoán không gian và chủ động bọc lót cho hàng thủ. Nền tảng thể lực cùng kỹ năng được rèn giũa nhiều năm tại môi trường bóng đá châu Âu chuyên nghiệp, kết hợp cùng 3 mùa giải chinh chiến tại V-League giúp anh hòa nhập cực nhanh vào triết lý vận hành của ban huấn luyện.

Thống kê cho thấy, Lê Giang Patrik đã giữ sạch lưới 5 trong tổng số 6 trận đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam. Phong độ ổn định cùng đẳng cấp quốc tế của anh không chỉ gia tăng cơ hội bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 mà còn là điểm tựa chiến thuật quan trọng để bóng đá Việt Nam hướng tới Asian Cup 2027.