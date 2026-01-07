Thủ môn Trần Trung Kiên không ngại áp lực cạnh tranh; V-League biến động nhân sự mạnh mẽ Trần Trung Kiên tự tin đối mặt thử thách từ các thủ môn Việt kiều tại tuyển Việt Nam, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Đà Nẵng chứng kiến những cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn.

Cuộc đua giành suất bắt chính tại đội tuyển Việt Nam đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của những ngôi sao Việt kiều dày dặn kinh nghiệm. Tuy nhiên, thủ thành trẻ Trần Trung Kiên đã thể hiện một tâm thế vô cùng vững chãi trước thềm chiến dịch quan trọng nhất trong năm của bóng đá nội.

Trần Trung Kiên và bản lĩnh trước các đàn anh Việt kiều

Trong đợt hội quân lần này, khung gỗ của tuyển Việt Nam chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt khi Trần Trung Kiên phải đối mặt với hai cái tên lẫy lừng là Đặng Văn Lâm và Lê Giang Patrik. Dù là gương mặt trẻ hơn về cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm quốc tế, thủ môn này khẳng định bản thân không hề gặp áp lực tâm lý.

Chia sẻ về cơ hội cạnh tranh, Trung Kiên nhấn mạnh rằng đây là dịp quý giá để anh học hỏi từ các đàn anh. "Tôi nghĩ không có gì phải áp lực cả vì khi ra sân mình cũng cố gắng hết sức. Tôi nghĩ ai được thi đấu cũng được, nhưng quan trọng là tuyển Việt Nam có được kết quả tốt tại ASEAN Cup 2026," Trung Kiên bộc bạch.

Thủ môn Trung Kiên không ngại áp lực. Ảnh: VFF.

Tuyển Việt Nam thích nghi với điều kiện thi đấu mới

Song song với việc ổn định nhân sự, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đang tích cực làm quen với các yếu tố kỹ thuật. Chiều ngày 30/6, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, toàn đội đã bắt đầu tập luyện với trái bóng thi đấu chính thức của ASEAN Cup 2026.

Việc sớm làm quen với đặc tính khí động học và cảm giác bóng mới được xem là bước chuẩn bị chiến thuật quan trọng trước khi đội lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Sự thích nghi nhanh chóng sẽ giúp các cầu thủ duy trì phong độ và độ chính xác trong các pha xử lý tại giải đấu khu vực sắp tới.

Làn sóng thay máu lực lượng tại các CLB V-League

Thị trường chuyển nhượng bóng đá nội đang chứng kiến những biến động nhân sự sâu sắc, đặc biệt là tại nhóm đội bóng đang nỗ lực cải thiện vị thế.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay 11 cầu thủ

Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thực hiện một cuộc đại tu đội hình mạnh mẽ nhất từ trước đến nay khi thông báo chia tay cùng lúc 11 cầu thủ. Danh sách rời đi bao gồm nhiều vị trí trụ cột từ thủ môn đến tiền đạo ngoại:

Thủ môn: Hồ Viết Đại, Võ Ngọc Cường.

Hồ Viết Đại, Võ Ngọc Cường. Hậu vệ: Mai Sỹ Hoàng, Đoàn Công Thành, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Mạnh Hưng.

Mai Sỹ Hoàng, Đoàn Công Thành, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Mạnh Hưng. Tiền vệ: Nguyễn Đức Việt, Đinh Tuấn Tài, Nguyễn Thế Hùng.

Nguyễn Đức Việt, Đinh Tuấn Tài, Nguyễn Thế Hùng. Tiền đạo: Welder de Jesus Costa.

Ở chiều ngược lại, đội bóng này đã nhanh chóng bổ sung 4 tân binh gồm Vương Văn Huy, Ngô Văn Lương, Trần Văn Tiến và sự trở lại đáng chú ý của Bùi Văn Đức.

Biến động ngoại binh tại CAHN và Đà Nẵng

CLB CAHN cũng vừa xác nhận chấm dứt hợp đồng với trung vệ người Brazil, Vitao. Ngôi sao sinh năm 1994 đã gửi tâm thư xúc động chia tay người hâm mộ sau thời gian gắn bó với đội bóng này.

Vitao chia tay CAHN. Ảnh: Fanpage CAHN.

Trong khi đó, CLB Đà Nẵng phải đối mặt với bài toán hàng công khi chân sút chủ lực Milan Makaric quyết định rời sân Hòa Xuân. Tiền đạo người Serbia, người đã ghi tới 11 bàn thắng sau 23 trận ở mùa giải trước, sẽ chuyển sang khoác áo CLB Hải Phòng. Đây được xem là tổn thất lớn cho đội bóng sông Hàn khi mất đi một "sát thủ" đã khẳng định được năng lực tại đấu trường V-League.