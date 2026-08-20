Thử nghiệm pin Samsung Galaxy Z Fold8 và Fold8 Ultra: Đánh bại cả flagship Galaxy S26 Ultra Trong thử nghiệm thực tế, bộ đôi màn hình gập Galaxy Z Fold8 và Fold8 Ultra đạt thời lượng pin hơn 9 giờ, vượt qua cả flagship dạng phẳng Galaxy S26 Ultra.

Trong bài thử nghiệm pin và hiệu năng thực tế, bộ đôi điện thoại gập Galaxy Z Fold8 và Fold8 Ultra đã gây bất ngờ khi vượt qua mẫu flagship truyền thống Galaxy S26 Ultra về thời lượng sử dụng liên tục. Kết quả này đánh dấu bước tiến quan trọng của Samsung trong việc tối ưu hóa năng lượng cho dòng thiết bị màn hình gập.

Hiệu năng xử lý và khả năng kiểm soát nhiệt độ

Trong thử thách chỉnh sửa ảnh bằng tính năng Galaxy AI kéo dài 1 giờ, cả hai mẫu gập mới đều duy trì độ mượt mà tương đương thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, khả năng tiết kiệm năng lượng có sự cải thiện rõ rệt khi phiên bản Z Fold8 Ultra chỉ tiêu hao vỏn vẹn 3% dung lượng pin.

Khi chuyển sang bài kiểm tra render video 4K thời lượng 30 phút trên ứng dụng LumaFusion, Galaxy S26 Ultra hoàn thành đầu tiên ở mốc 9 phút 42 giây. Ngay sau đó khoảng 10 giây, bộ đôi Z Fold8 và Fold8 Ultra cũng hoàn thành bài test mà không xuất hiện tình trạng giảm hiệu năng đột ngột. Mặc dù sở hữu thân máy siêu mỏng, nhiệt độ toàn bộ thiết bị dòng Fold mới vẫn duy trì ổn định dưới ngưỡng 48°C.

Biểu đồ kết quả render video 4K trên LumaFusion cho thấy hiệu năng của bộ đôi Fold8 và Fold8 Ultra bám sát nút Galaxy S26 Ultra

Thời lượng pin onscreen vượt mốc 9 giờ liên tục

Bên cạnh hiệu năng, thời gian sáng màn hình (onscreen) của hai sản phẩm mới ghi nhận kết quả rất ấn tượng. Thông qua chuỗi tác vụ hỗn hợp từ duyệt web đến chơi game nhẹ, Galaxy Z Fold8 đạt thời lượng 9 giờ 12 phút, nhiều hơn Galaxy S26 Ultra khoảng 30 phút. Trong khi đó, phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra vươn lên dẫn đầu với 9 giờ 19 phút sử dụng liên tục.

Galaxy Z Fold8 và Fold8 Ultra gây ngỡ ngàng khi đạt thời lượng sử dụng liên tục hơn 9 tiếng

Việc trang bị viên pin dung lượng 4.800 mAh trên bản tiêu chuẩn và 5.000 mAh trên bản Ultra, kết hợp cùng sự tối ưu phần mềm, giúp bộ đôi gập thế hệ mới kéo dài đáng kể thời gian hoạt động.

Mức tiêu thụ năng lượng giữa hai màn hình

Thử nghiệm thực tế cũng cho thấy việc sử dụng màn hình lớn bên trong không làm tiêu tốn quá nhiều năng lượng như lo ngại thông thường. Khi theo dõi video trên YouTube hoặc truy cập mạng xã hội, màn hình chính chỉ tiêu hao thêm từ 1% đến 3% pin so với khi thao tác trên màn hình phụ bên ngoài.

Biểu đồ mức tiêu thụ pin thực tế cho thấy việc bung mở và sử dụng màn hình lớn bên trong chỉ làm hao hụt thêm 1-3% pin so với màn hình ngoài

Cải tiến thiết kế và trải nghiệm hiển thị

Bên cạnh thời lượng pin, Galaxy Z Fold8 sở hữu tỷ lệ màn hình ngoài rộng hơn về bề ngang, giúp tăng không gian hiển thị dù cảm giác cầm bằng một tay sẽ khác biệt so với thiết kế cũ. Cả hai máy đều ghi nhận cải tiến ở phần bản lề và lớp phủ chống phản chiếu, giúp nếp gấp màn hình trong ít lộ hơn hẳn.

Thiết kế bề ngang rộng hơn trên Z Fold 8 mang lại không gian hiển thị lớn

So sánh thông số kỹ thuật và thời lượng pin

Thông số / Thiết bị Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Fold8 Ultra Galaxy S26 Ultra Dung lượng pin 4.800 mAh 5.000 mAh Chưa công bố Thời gian Onscreen liên tục 9 giờ 12 phút 9 giờ 19 phút Thấp hơn ~30 phút Thời gian Render Video 4K (30p) ~9 phút 52 giây ~9 phút 52 giây 9 phút 42 giây Mức hao pin khi sửa ảnh AI (1h) Tương đương bản trước 3% Tương đương Nhiệt độ tối đa khi tải nặng Dưới 48°C Dưới 48°C Dưới 48°C

Những cải tiến đồng bộ về cả vi xử lý, dung lượng pin và khả năng tản nhiệt cho thấy công nghệ tối ưu trên smartphone màn hình gập của Samsung đã đạt độ hoàn thiện cao, giải quyết triệt để rào cản về thời lượng sử dụng cho người dùng.