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    Thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng phải nộp thuế thu nhập cá nhân

    29/06/2026 11:27

    Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 có hiệu lực từ 1/7/2026, trong đó quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

    Chính phủ được giao quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

    Ngoài ra, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 còn bổ sung nhiều khoản thu nhập chịu thuế khác, gồm:

    - Thu nhập từ hoạt động đại lý, môi giới, hợp tác kinh doanh với tổ chức;

    - Thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số.

    - Tiền thù lao, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức;

    - Thu nhập khác, bao gồm:

    Thu nhập từ chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn”;

    Thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các bon;

    Thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật;

    Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số.

    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/thu-nhap-tu-chuyen-nhuong-vang-mieng-phai-nop-thue-thu-nhap-ca-nhan-119260629112710724.htm
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          Thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng phải nộp thuế thu nhập cá nhân
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