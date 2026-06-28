Ông Phan Đình Kiên là thành viên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc diện đăng ký tuyển chọn, hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ năm 2025 và đang triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2027.

Tại khoản 17 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 quy định: "Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Ông Kiên hỏi, các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng 100% vốn ngân sách nhà nước có được miễn thuế thu nhập cá nhân hay không?

Trường hợp được miễn thuế, việc áp dụng có đối với mọi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hay chỉ áp dụng đối với các nhiệm vụ khoa học, công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo? Hiện đã có văn bản hướng dẫn nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung này hay chưa?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 17 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 quy định: "Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" là thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, không phân biệt nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước hay không sử dụng ngân sách nhà nước.

Việc xác định nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ hồ sơ dự án Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 để Chính phủ xem xét, phê duyệt và ban hành theo thẩm quyền.