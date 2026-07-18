Thu nhập từ sáng tạo nội dung số có được giảm trừ gia cảnh?

Ông V.H.Đ (Phú Thọ) hỏi, hoạt động sáng tạo nội dung trên YouTube được xác định là một ngành nghề kinh doanh, vậy cá nhân làm việc toàn thời gian và chỉ có duy nhất nguồn thu nhập từ YouTube thì có được áp dụng giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật thuế hay không?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ có ý kiến như sau:

Đối với thu nhập phát sinh đến hết năm 2025

Tại khoản 1, khoản 3 Điều 10 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định:

"Điều 10. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

Doanh thu tính thuế

Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền; các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định; các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế TNCN); doanh thu khác mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

… Xác định số thuế phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này.

Tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư này".

Đối với thu nhập phát sinh từ năm 2026

Tại khoản 1 Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 ngày 10/12/2025 quy định:

"Điều 10. Giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tỉnh thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của NNT là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm:..."

Tại điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ quy định:

"Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thuế thu nhập cá nhân

… 2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế:

… c) Khoản tiền lương, tiền công và các khoản chi có tính chất tiền lương của cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh, các thành viên trong hộ kinh doanh trừ các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc; khoản tiền lương, tiền công và các khoản chi có tính chất tiền lương đã tính vào chi phí nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán;"

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp thu nhập từ hoạt động kinh doanh trên nền tảng số phát sinh từ năm 2025 trở về trước được xác định là thu nhập từ hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính, số thuế TNCN phải nộp được xác định theo phương pháp tại quy định của Thông tư này kể từ năm 2025 trở về trước.

Thu nhập phát sinh từ ngày 01/01/2026 thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, Nghị định số 141/2026/NĐ-CP của Chính phủ, số thuế TNCN phải nộp được xác định theo các phương pháp quy định tại các Nghị định này và không áp dụng giảm trừ gia cảnh.