Nông nghiệp - Nông thôn “Thủ phủ” sầu riêng với nỗi lo thời tiết Những trận mưa liên tiếp, kéo dài cả tuần đã làm người trồng sầu riêng tại “thủ phủ” sầu riêng các xã Đạ Huoai buồn vì sầu riêng bị sượng, giá cả giảm nhiều so với các năm trước.

Ông Ngô Duy Vĩnh ở xã Đạ Huoai 2 cho biết do mưa nhiều nên sầu riêng bị sượng

Khổ vì mưa

Vùng Đạ Huoai được mệnh danh là “thủ phủ” sầu riêng của tỉnh Lâm Đồng và cả nước. Đây là cây trồng chủ lực, mang lại tiền tỷ cho nông dân. Nhưng vụ thu hoạch năm nay nhiều nhà vườn rơi vào cảnh sầu riêng bị sượng nước, có vườn bị trên diện rộng, đặc biệt là các vùng trồng trũng, thấp.

Ông Nguyễn Văn Trinh, Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai 3 cho biết, địa phương có khoảng 1.450 ha sầu riêng, trong đó hơn 800 ha cho thu hoạch. Đây là một trong những cây trồng chủ lực đã giúp bà con nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có thu nhập cao. Tuy nhiên, vụ thu hoạch năm nay gặp mưa nhiều nên sầu riêng bị sượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của con. Giá cả cũng vì thế mà giảm mạnh, hiện trung bình sầu riêng có giá từ 30.000 - 37.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với các năm trước.

Ông Ngô Duy Vĩnh (thôn 3, xã Đạ Huoai 2) trồng đến 10 ha sầu riêng, năm nay sầu riêng của gia đình bị sượng một phần ở múi trái và có tình trạng kéo dây. Do đó, thương lái chỉ mua bằng 50% giá dẫn đến thu nhập của gia đình bị giảm nghiêm trọng. Ông Ngô Duy Vĩnh phân tích: “Sầu riêng bị sượng và kéo dây ở múi là do mưa quá nhiều. Không chỉ vùng trũng thấp mới xuất hiện hiện tượng trên, tại các triền đồi cao của nhà tôi vẫn có một số cây trái bị sượng nhẹ”.

Bà Nguyễn Thị Thu Thắm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đạ Huoai 2 cho biết, sầu riêng ở địa phương cũng có một số diện tích bị sượng nước. Nguyên nhân là do năm nay quá trình làm hoa sầu riêng muộn hơn các năm trước nên vụ thu hoạch trùng vào mùa mưa. Nếu như các năm trước thì vào tháng 7 đã là cuối vụ, năm nay chỉ mới đạt 1/2 của vụ thu hoạch. Mặt khác, do vụ thu hoạch của địa phương đang trùng vụ với Thái Lan nên thị trường có nhiều sự lựa chọn, dẫn đến sự ảnh hưởng của giá cả.

Đạ Huoai là vùng đất được mệnh danh là thủ phủ sầu riêng của tỉnh Lâm Đồng và cả nước

Theo phân tích của ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã (HĐQT HTX) Nông nghiệp Đạ M’ri, giai đoạn sắp thu hoạch nếu gặp phải mưa dài ngày thì rất khó xử lý hiện tượng sầu riêng bị sượng nước. Vì căn bản lúc đó trái sầu riêng bị dư lượng đạm tự nhiên và nước, hiện tượng kết thu khi nắng lại nhiều ngày. Còn ông Đặng Quyết Thắng - Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT HTX Sầu riêng Đạ Oai cho biết, 17 hộ thành viên và 38 hộ liên kết với HTX cũng có một số diện tích sầu riêng bị sượng nước, nên thu nhập thấp hơn so với các năm trước.

Đến thời tiết cực đoan

Khổ vì mưa, nông dân vùng “thủ phủ” sầu riêng còn lao đao với thời tiết cực đoan. Như vào ngày 2/5/2026, trên địa bàn xã Đạ Huoai 2 xảy ra mưa, gió lớn, lốc xoáy làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. 87 cây sầu riêng đang giai đoạn nuôi trái của 8 hộ bị gãy đổ, ước sản lượng trái sầu riêng non bị thiệt hại tại thời điểm bị thiên tai là 4,3 tấn, dự kiến đến thời điểm thu hoạch thiệt hại khoảng 13 tấn, ước thiệt hại khoảng 850 triệu đồng.

Hay ngày 6/6, mưa lớn và lốc xoáy làm đổ 43 cây sầu riêng (8 - 12 năm tuổi) với số lượng thiệt hại ước khoảng 53 tấn trái bị rụng; khoảng 20 hộ dân bị ảnh hưởng, mỗi hộ trung bình khoảng 2 tạ, uớc thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Thời tiết cực đoạn, lốc xoáy là nỗi lo của người trồng sầu riêng

Vài năm trở lại đây, sầu riêng từ một loại cây trồng đặc sản đã trở thành ngành hàng “tỷ đô” nhờ xuất khẩu, nhờ vậy nhiều nông hộ có thu nhập tiền tỷ. Chính vì vậy, nhiều nơi người dân cũng theo vòng xoáy thị trường, chặt bỏ những cây trồng khác để trồng sầu riêng. Nhưng kèm theo sự tăng trưởng “nóng” về diện tích là những nỗi lo khi thị trường xuất khẩu ngày càng đòi hỏi tiêu chuẩn cao và cả tình hình thời tiết ngày càng diễn biến thất thường.