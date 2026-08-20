Thủ quân Bruno Fernandes chọn tân binh Andrey Santos là gương mặt đáng xem nhất của MU Tiền vệ Bruno Fernandes gây bất ngờ khi dành lời khen đặc biệt cho bản hợp đồng 50 triệu bảng Andrey Santos trước khi MU bước vào vòng mở màn Ngoại hạng Anh.

Trước thềm mùa giải 2026/27, không khí chuẩn bị tại Old Trafford đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Khi được hỏi về cái tên đáng chờ đợi nhất trong đội hình Manchester United hiện tại, thủ quân Bruno Fernandes không ngần ngại chỉ ra Andrey Santos – tân binh trị giá 50 triệu bảng vừa cập bến từ Chelsea.

Đây là sự lựa chọn đầy bất ngờ từ ngôi sao 31 tuổi, bởi anh và tiền vệ người Brazil mới chỉ có vỏn vẹn 2 lần thi đấu cùng nhau trên sân. Dù vậy, những gì Santos thể hiện trên sân tập và chuỗi trận giao hữu tiền mùa giải đã hoàn toàn chinh phục được người đội trưởng khó tính của "Quỷ đỏ".

Andrey Santos gây ấn tượng với thủ quân MU. Ảnh: Getty Images.

Mảnh ghép chìa khóa trong sơ đồ của Michael Carrick

Để hiểu tại sao Santos lại nhận được sự tin tưởng sớm đến vậy, cần nhìn vào cách HLV Michael Carrick vận hành tuyến giữa. Ở tuổi 22, Santos đã đá chính cả 6 trận giao hữu tiền mùa giải và gần như chắc chắn sẽ đảm nhiệm vị trí tiền vệ mỏ neo (số 6) ở trận ra quân Ngoại hạng Anh gặp Hull City vào thứ Bảy tới.

Nhiệm vụ của tiền vệ người Brazil là cực kỳ nặng nề: lấp đầy khoảng trống để lại sau một mùa giải 2025/26 rất xuất sắc của Casemiro. Dù chơi ở vị trí thầm lặng, Santos lại mang đến sự cân bằng chiến thuật rõ rệt. Anh liên tục di chuyển thông minh để xin bóng, chủ động lùi sâu vào giữa hai trung vệ trong giai đoạn triển khai bóng từ tuyến dưới. Nhờ cấu trúc này, hai hậu vệ biên của MU được thoải mái dâng cao tham gia tấn công.

Khát khao khẳng định giá trị tại Nhà hát của những giấc mơ

Bên cạnh khả năng đánh chặn và bảo vệ bộ đôi trung vệ, điểm mạnh nổi bật nhất của Santos chính là bản năng luân chuyển bóng. Cựu sao Chelsea không ngần ngại thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến mạo hiểm để xé vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương, mở ra các phương án tấn công trực diện cho đồng đội.

Sau khoảng thời gian không có nhiều cơ hội thể hiện tại Chelsea, ngôi sao 22 tuổi đang tràn đầy quyết tâm chứng minh năng lực tại Old Trafford. Sự thừa nhận từ một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm như Bruno Fernandes không chỉ là sự bảo chứng cho tiềm năng của Santos, mà còn là liều thuốc tinh thần quan trọng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tiền vệ trẻ người Brazil.