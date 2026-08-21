Thử thách chờ đón Xabi Alonso tại Chelsea: Giải bài toán kỷ luật và hồi sinh Cole Palmer Tân HLV Xabi Alonso bước vào chiến dịch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea với nhiều thách thức lớn, từ bài toán kỷ luật nội bộ đến tái thiết phong độ cho Cole Palmer.

Xabi Alonso sắp sửa chính thức bước vào chiến dịch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea với rất nhiều sự kỳ vọng. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một khối công việc đồ xộ khi đội bóng thủ đô London vẫn tồn tại vô số hoài nghi về mặt kỷ luật, sự ổn định tâm lý và phong độ của các nhân tố trụ cột.

Alonso đối mặt với nhiều thách thức khi trở lại Anh.

Bài toán kỷ luật và áp lực tại Stamford Bridge

Một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất của Alonso là thiết lập lại kỷ luật nội bộ. Thống kê cho thấy trong ba mùa giải Ngoại hạng Anh gần nhất, Chelsea liên tục dẫn đầu giải đấu về số lượng án phạt với tổng cộng 294 thẻ vàng và 14 thẻ đỏ. Việc thiếu kiềm chế ở các thời điểm then chốt đã khiến họ phải trả giá bằng nhiều kết quả bất lợi.

Đáng chú ý, bản thân HLV Xabi Alonso cũng sở hữu bản hồ sơ kỷ luật khá gay gắt khi từng nhận tới 6 thẻ đỏ chỉ sau 28 trận cầm quân tại Real Madrid. Do đó, việc kiểm soát những cái tôi lớn và giữ sự cái đầu lạnh trong phòng thay đồ Chelsea sẽ thử thách bản lĩnh của ông ngay từ những vòng đấu đầu tiên.

Bổ sung kinh nghiệm cho lực lượng thiếu bản lĩnh

Bên cạnh yếu tố kỷ luật, Chelsea còn gặp vấn đề lớn về tâm lý thi đấu do sở hữu lực lượng quá trẻ. Mùa trước, đội bóng đi vào lịch sử khi sở hữu đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải đấu (24 tuổi 194 ngày), trong khi hàng ghế dự bị chỉ đạt độ tuổi trung bình 22 tuổi 83 ngày. Việc thiếu hụt kinh nghiệm khiến đại diện London đánh mất tới 19 điểm từ các thế dẫn bàn.

Để khắc phục điểm yếu này, ban lãnh đạo Chelsea đã bắt đầu điều chỉnh chính sách chuyển nhượng khi chiêu mộ Jordan Henderson và Danny Welbeck. Sự xuất hiện của hai cựu binh với tổng cộng 863 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh hứa hẹn gia tăng bản lĩnh và mang lại sự chắc chắn trong các thời khắc quyết định.

Kỳ vọng hồi sinh Cole Palmer và sự bứt phá của Joao Pedro

Về mặt nhân sự, phong độ sa sút của Cole Palmer trở thành bài toán hóc húa nhất. Sau giai đoạn thăng hoa tại FIFA Club World Cup, ngôi sao người Anh sa sút khi chỉ ghi nhận 14 lần in dấu giày vào bàn thắng qua 34 trận, trong đó có chuỗi 12 trận tịt ngòi liên tiếp. Hệ quả là anh bị HLV Thomas Tuchel loại khỏi danh sách tham dự World Cup. Dẫu vậy, sự mát tay từng giúp Florian Wirtz vươn tầm thời còn ở Bayer Leverkusen là cơ sở để CĐV kỳ vọng Alonso sẽ giúp Palmer tìm lại cảm hứng chơi bóng.

CĐV kỳ vọng Alonso sẽ giúp Palmer lấy lại phong độ đỉnh cao.

Trái ngược với Palmer, Joao Pedro lại thể hiện sự hòa nhập ấn tượng. Sau mùa giải ghi 23 bàn thắng qua 53 trận, dù vắng mặt trong chiến dịch World Cup của tuyển Brazil, Pedro lại có lợi thế thể lực nhờ quãng nghỉ hè trọn vẹn. Tiền đạo này nhanh chóng lấy lại bản năng sát thủ bằng 7 pha lập công chỉ trong 348 phút thi đấu giao hữu tiền mùa giải.

Lợi thế từ lịch thi đấu nội địa

Việc xếp thứ 10 mùa trước khiến Chelsea không thể tham dự các giải đấu châu lục, nhưng điều này vô tình mở ra cơ hội lớn. Khối lượng thi đấu của đội bóng giảm từ 66 trận xuống tối đa 50 trận, giúp cầu thủ duy trì thể lực tốt hơn. Dù quy mô lực lượng đông đúc sẽ khiến việc chia suất đá chính trở nên căng thẳng, việc tập trung toàn lực cho đấu trường quốc nội – tương tự cách Manchester United hay Newcastle United từng thực hiện – có thể là chìa khóa để Alonso tạo nên sự bứt phá bất ngờ.