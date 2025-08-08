Giáo dục - Đào tạo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trao quyết định về công tác cán bộ Trường Đại học Đà Lạt Chiều 8/8, Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ GDĐT về việc công nhận, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của trường.

Các đại biểu tham dự làm lễ chào cờ

Buổi lễ là hoạt động trọng tâm trong công tác kiện toàn tổ chức, khẳng định sự ghi nhận, tin tưởng của Bộ GDĐT với đội ngũ lãnh đạo của Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời, thể hiện định hướng phát triển tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Lãnh đạo Bộ GDĐT, tỉnh Lâm Đồng tham dự tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GDĐT; Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; TS. Mai Minh Nhật, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đà Lạt; đại diện lãnh đạo các cục, vụ của Bộ GDĐT; sở, ban, ngành và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn trao quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT công nhận TS. Lê Minh Chiến giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2024 - 2029

Theo Quyết định của Bộ Trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn: Công nhận TS. Lê Minh Chiến giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2024 - 2029 đến độ tuổi nghỉ hưu theo quy định.





Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt và Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đà Lạt trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho các Phó Hiệu trưởng.

Bổ nhiệm lại Phó GS.TS Nguyễn Tất Thắng giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế và TS. Trần Hữu Duy, Trưởng phòng Đào tạo làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Hiện tại, Ban Giám hiệu Trường Đại học Đà Lạt có Hiệu trưởng và 3 Phó Hiệu trưởng. TS. Lê Minh Chiến, phụ trách Trường Đại học Đà Lạt từ tháng 6/2018.

TS. Lê Minh Chiến phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, TS.Lê Minh Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cam kết sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo và tập thể sư phạm của trường hiện thực hóa khát vọng phát triển. Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận 91 của Bộ Chính trị.

Tập trung nguồn lực để phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học vững vàng về chuyên môn và phương pháp sư phạm, đầy đủ kỹ năng số và năng lực hội nhập quốc tế; nâng cao tỷ lệ giảng viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư và học vị tiến sĩ. Kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả với tinh thần phục vụ cao.

Thực hiện văn hóa tổ chức, văn hóa trường học nhằm kiến tạo môi trường sư phạm đoàn kết - thân thiện có trách nhiệm cao. Nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ; nâng cao hiệu quả hợp tác trong nước và quốc tế; nâng cao uy tín và vị thế tạp chí khoa học Đại học Đà Lạt. Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên.

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả lộ trình tự chủ tài chính; đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện các hoạt động của Trường. Đồng thời, phát huy truyền thống, tiếp tục làm tốt công tác xã hội và phục vụ cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn thay mặt Bộ GDĐT phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo Bộ GDĐT, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn gửi lời chúc mừng tới T.S Lê Minh Chiến được công nhận giữ chức Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu một giai đoạn mới trong hành trình phát triển của Nhà trường.

Cũng theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, Trường Đại học Đà Lạt cần xác định rõ là một phần không thể tách rời của địa phương, cùng đồng hành, cùng chia sẻ trách nhiệm và cùng phát triển.

Trường Đại học Đà Lạt phải thực sự là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; là nơi sản sinh và lan tỏa tri thức mới; là cầu nối về hội nhập quốc tế; là đối tác học thuật và tư vấn chính sách quan trọng của nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Nhà trường phải chủ động gắn kết chặt chẽ hơn nữa với tỉnh Lâm Đồng, đặt trọng tâm vào việc phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và khu vực.