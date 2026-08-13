Thủ tục chuyển mục đích đất rừng sản xuất để làm nhà máy

Công ty của bà Phạm Thị Vân (Bắc Ninh) là nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy sản xuất gỗ và các sản phẩm từ gỗ và được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của UBND tỉnh.

Công ty đang thực hiện thủ tục xin thuê đất với diện tích dự kiến 2,0 ha để thực hiện dự án. Tổng diện tích đất dự kiến đề nghị thuê của công ty là đất rừng sản xuất. Hiện diện tích thực hiện dự án nêu trên đã được quy hoạch sang đất sản xuất phi nông nghiệp căn cứ theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Giang (cũ) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không còn quy hoạch cho đất rừng sản xuất.

Thông tin thửa đất rừng thuộc dự án như sau: Nguồn gốc hình thành đều là rừng trồng, mục đích sử dụng rừng đều là rừng sản xuất. Sau khi công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân, tài sản trên đất, các hộ gia đình đã hoàn thiện khai thác cây trồng, thời điểm hiện tại là rừng trống, chưa đủ tiêu chí thành rừng, chưa có trữ lượng.

Bà Vân hỏi, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng rừng sản xuất sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có phải trình HĐND cấp tỉnh chấp thuận không?

Công ty có được áp dụng theo khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 254/2025/QH15 hay không?

Công ty có phải thực hiện thủ tục xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không?

Nếu phải xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, bà Vân đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và hướng dẫn thủ tục nộp tiền trồng rừng thay thế trong phạm vi thực hiện dự án, nêu rõ căn cứ pháp lý để công ty có cơ sở hoàn thiện hồ sơ xin thuê đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 11/12/2025, tại Kỳ họp thứ 10 Khoá XV, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026), trong đó, tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết quy định:

"Người có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác mà không phải trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận".

Ngày 31/01/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội, trong đó, tại khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 15 của Nghị định quy định:

"Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, … và quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện cho phù hợp; quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai tại địa phương, trong đó trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất".

Do vậy, đề nghị bà liên hệ với cơ quan có chức quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục cho thuê đất theo thẩm quyền.