Thủ tục đăng ký tem điện tử cho sản phẩm rượu thủ công

Theo quy định hiện hành về quản lý và mua tem thuế điện tử đối với rượu sản xuất trong nước, một trong các thành phần hồ sơ bắt buộc phải cung cấp là Giấy phép sản xuất rượu.

Tuy nhiên, thực hiện chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Nghị quyết số 66.18/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đã chính thức được bãi bỏ.

Ông Nguyễn Đức Tùng (Lâm Đồng) hỏi, vậy quy trình, thủ tục và thành phần hồ sơ đăng ký mua tem thuế điện tử lần đầu đối với sản phẩm rượu sản xuất thủ công được thực hiện như thế nào? Cơ sở sản xuất cần cung cấp những tài liệu pháp lý thay thế nào để được cơ quan thuế xem xét phê duyệt cấp tem?

Về vấn đề này, Thuế tỉnh Lâm Đồng có ý kiến như sau:

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết tại IV, điểm B, tiểu mục 3.1, mục 3, phụ lục 1.2 phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương quy định "Không thực hiện thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP".

Vì vậy, khi thực hiện đăng ký sử dụng tem điện tử lần đầu, các đơn vị sản xuất rượu thủ công thực hiện đăng ký sử dụng tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá theo quy định tại mục a, điểm 2, điều 6, Chương 2 Thông tư số 93/2026/TT-BTC ngày 01/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

"a) Đăng ký sử dụng tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá:

a.1) Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá để tiêu thụ trong nước còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp, căn cứ sản lượng sản xuất trong năm, thời hạn được phép sản xuất (nếu có), sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập Hệ thống thông tin quản lý thuế để đăng ký sử dụng tem điện tử theo Mẫu số 01/TEM Phụ lục III kèm theo Thông tư này;

a.2) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhận Thông báo của cơ quan thuế qua phương thức điện tử theo Mẫu số 02/TB/TEM Phụ lục III kèm theo Thông tư này về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc đăng ký sử dụng tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá:

a.2.1) Trường hợp được chấp nhận, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập Hệ thống thông tin quản lý thuế để tiếp tục thực hiện các nội dung quy định tại khoản này;

a.2.2) Trường hợp không được chấp nhận, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan thuế trước khi gửi lại đăng ký sử dụng tem điện tử theo phương thức điện tử".

Thuế tỉnh Lâm Đồng có ý kiến để ông Nguyễn Đức Tùng biết và thực hiện đúng quy định.