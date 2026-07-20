Thủ tục hoàn trả chênh lệch tiền sử dụng đất

Ông Nguyễn Hoài Trung (Đà Nẵng) thực hiện thủ tục tính lại tiền sử dụng đất theo Nghị định số 50/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 254/2025/QH15 và đã được cơ quan thuế ban hành Thông báo nghĩa vụ thuế sửa đổi.

Theo đó, ông Trung được hoàn tiền chênh lệch đã nộp sau khi tính lại tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, cán bộ thuế hướng dẫn, ông phải đợi để thực hiện thủ tục hoàn tiền trên Cổng Dịch vụ công vì hiện giờ chưa có thủ tục trong trường hợp nêu trên.

Để bảo đảm quyền lợi cho người nộp thuế, ông Trung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xây dựng ban hành thủ tục hoàn tiền sử dụng đất theo Nghị định số 50/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 254/2025/QH15.

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 9 thành phố Đà Nẵng có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 12 Nghị định số50/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật đất đai về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất:

"Điều 12. Xử lý chuyển tiếp về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nghị quyết số 254/2025/QH15 có hiệu lực thi hành

… 2. Xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc các trường hợp quy định tại Điều 6 Nghị định này từ ngày 01 tháng 8 năm 2024 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2026 theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Nghị quyết số 254/2025/QH15:

… d) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp đủ tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì được đề nghị cơ quan thuế tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này; cơ quan thuế tính lại tiền sử dụng đất và thông báo cho người sử dụng đất. Trường hợp số tiền sử dụng đất sau khi tính lại thấp hơn so với số tiền đã nộp thì người sử dụng đất được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch bằng cách trừ vào nghĩa vụ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì trừ vào nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế; trường hợp không còn nghĩa vụ tài chính nào khác để trừ thì hoàn trả bằng tiền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan".

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 25 và khoản 2 Điều 42 Thông tư số 80/2021 TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư 94/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/10/2025):

"Điều 25. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

… b) Hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách

Người nộp thuế có khoản nộp thừa sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a khoản này mà vẫn còn khoản nộp thừa hoặc không có khoản nợ thì người nộp thuế được gửi hồ sơ đề nghị hoàn trả hoặc hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 42 Thông tư này. Người nộp thuế được hoàn trả khoản nộp thừa khi người nộp thuế không còn khoản nợ.

Điều 42. Hồ sơ hoàn nộp thừa

… 2. Hồ sơ hoàn nộp thừa các loại thuế và các khoản thu khác gồm:

a) Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này;

b) Văn bản ủy quyền trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế;

c) Các tài liệu kèm theo (nếu có)".

Căn cứ các quy định nêu trên, người nộp thuế có khoản nộp thừa tiền sử dụng đất thì gửi Văn bản đề nghị xử lý tiền thuế nộp thừa và các tài liệu kèm theo (nếu có) đến Cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách để được hoàn nộp thừa theo quy định.

Thuế cơ sở 9 thành phố Đà Nẵng trả lời để ông Nguyễn Hoài Trung được biết và thực hiện.