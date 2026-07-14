Thủ tục trình báo mất hộ chiếu phổ thông (thực hiện tại Công an cấp xã) được quy định tại Quyết định 4245/QĐ-BCA-QLXNC ngày 1/7/2026 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Thủ tục trình báo mất hộ chiếu phổ thông

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật (được nêu cụ thể tại mục thành phần, số lượng hồ sơ).

Bước 2: Nộp hỗ sơ

* Công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước thực hiện việc trình báo mất hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc gửi đơn báo mất theo mẫu cho Công an cấp xã hoặc tại trụ sở Công an cấp xã nơi gần nhất.

Khi công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp phải xuất trình Thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử.

Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người trình báo mất hộ chiếu hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và sáng thứ 7 (đối với các đơn vị bố trí tiếp nhận hồ sơ vào sáng thứ 7); trừ ngày Tết, ngày lễ.

Bước 4: Trả kết quả

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp và có đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan cung cấp dịch vụ bưu chính.

+ Trường hợp gửi hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích thì Công an cấp xã gửi thông báo về việc giải quyết đơn trình báo mất hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc thông báo về việc giải quyết đơn trình báo mất hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính theo thông tin trong hồ sơ của người gửi.

Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp nộp hồ sơ tại trụ sở làm việc của Công an cấp xã.

+ Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

+ Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu TK05) ban hành kèm theo Thông tư số 69/2026/TT-BCA ngày 22/5/2026 của Bộ Công an. Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi thì người đại diện hợp pháp khai và ký thay.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn báo mất hộ chiếu phổ thông, Công an cấp xã thông báo cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và người gửi đơn.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông đang ở trong nước.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp xã.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Thông bảo của Công an cấp xã về việc chuyển đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu VB01) ban hành kèm theo Thông tư số 69/2026/TT-BCA ngày22/5/2026 của Bộ Công an.

- Thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc giải quyết đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu VB03) ban hành kèm theo Thông tư số 31/2023/TTBCA ngày 20/7/2023 của Bộ Công an.

Lệ phí: không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu TK05) ban hành kèm theo Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023 của Bộ Công an.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hộ chiếu phổ thông bị mất, người bị mất hộ chiếu trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất cho Công an cấp xã hoặc trên môi trường điện tử tại Cổng dịch vụ công quốc gia. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể dài hơn nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 23/2023/QH15 và Luật số 118/2025/QH15.

- Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2025/TT-BCA ngày 31 tháng 7 năm 2025 và Thông tư số 69/2026/TT-BCA ngày 22 tháng 5 năm 2026.

* Ghi chủ: Phần in nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung.