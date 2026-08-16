Thủ tục xây dựng cột thu phát sóng di động

Ông Nguyễn Khánh đang chuẩn bị xây dựng 1 cột thu phát sóng di động (BTS). UBND xã hướng dẫn ông thực hiện theo Nghị định số 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, ông Khánh được biết, theo quy định mới thì trạm viễn thông được miễn phép xây dựng trong trường hợp phù hợp với quy hoạch hạ tầng viễn thông của tỉnh. Vị trí ông Khánh đã xin và được chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Ông Khánh hỏi, ông có phải làm đơn xin và được sự cho phép của xã không? Ông cần thực hiện những thủ tục nào để thực hiện được việc này?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung kiến nghị của ông chưa đầy đủ thông tin về hồ sơ, do đó Bộ Xây dựng chưa có đầy đủ cơ sở để hướng dẫn công dân theo quy định.

Theo quy định tại khoản 22 Điều 3 Luật Viễn thông năm 2023: "Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động là công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm nhà, trạm, cột ăng ten, cột treo cáp, cống, bể, ống cáp, hào, tuy nen kỹ thuật và công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan khác để lắp đặt thiết bị phục vụ viễn thông".

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng năm 2025, công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thuộc đối tượng không yêu cầu phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Xây dựng năm 2025, trước khi khởi công xây dựng công trình thuộc đối tượng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 43 nêu trên phải thực hiện gửi thông báo khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ tương ứng với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương nơi công trình được xây dựng theo phân cấp của UBND cấp tỉnh để quản lý.

Đề nghị ông nghiên cứu quy định của pháp luật, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn cụ thể.