Chính sách Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 133/CĐ-TTg ngày 12/8/2025 về việc đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,3-8,5%, tạo nền tảng cho tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 đạt hai con số

Công điện gửi các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

Từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội nước ta 7 tháng đầu năm 2025 tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, tương đối toàn diện.

Dự báo những tháng cuối năm 2025 và thời gian tới, chúng ta có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Để bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,3-8,5%, tạo nền tảng cho tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 đạt hai con số, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đồng chí Chủ tịch, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh tăng trưởng trên cả 3 khu vực công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp - thủy sản và dịch vụ, chủ động thích ứng với chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó, tập trung thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp gắn với cơ cấu lại thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất

a) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp, ưu tiên phát triển, làm chủ và chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển các ngành công nghiệp chiến lược, công nghiệp nền tảng, công nghiệp mới nổi và các ngành công nghiệp phụ trợ. Phấn đấu tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp năm 2025 đạt 9,6-9,8%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 11,2-11,5%.

- Xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án khung pháp lý về phát triển sản xuất thông minh, mô hình nhà máy thông minh, mô hình quản trị thông minh, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược; tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

- Nghiên cứu xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ, nhất là công nghệ lõi, công nghệ nguồn; thúc đẩy bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

- Tập trung giải quyết đề xuất đầu tư các dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, nhất là các tổ hợp điện khí, điện gió của các nhà đầu tư nước ngoài; xử lý dứt điểm trong tháng 8 năm 2025 các dự án điện tồn đọng kéo dài.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý, đôn đốc các công trình năng lượng, dự án điện, truyền tải quan trọng, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng đủ điện, xăng dầu và hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, tuyệt đối không để thiếu điện, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào.

- Khẩn trương rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 8 năm 2025 việc sửa đổi, bổ sung, các quy định về: (1) cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn, (2) phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới, điện tự sản xuất, tự tiêu thụ…

- Chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng lựa chọn, phát triển nhóm sản phẩm chủ lực gắn với Thương hiệu quốc gia, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn, chuyên sâu theo từng ngành hàng tại các thị trường trọng điểm; tăng cường xúc tiến thương mại đối với các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh tại các thị trường có FTA/CEPA với Việt Nam, thị trường ngách và thị trường mới như: thị trường sản phẩm Halal, Saudi Arabia, Ai Cập, UAE, Brazil, thị trường Bắc Phi... Năm 2025, phấn đấu tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 12%; xuất siêu 30 tỷ USD.

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển tải bất hợp pháp; đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin dữ liệu hải quan với các nước, triển khai cơ chế một cửa ASEAN, nghiên cứu đề xuất trao đổi thông tin hải quan điện tử với Liên minh kinh tế Á - Âu…

c) Bộ Ngoại giao tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, đôn đốc triển khai các thỏa thuận cấp cao trong vấn đề mở cửa thị trường giữa ta và các đối tác; chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ quảng bá các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam tại các sự kiện, các hoạt động ngoại giao kinh tế. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả và giá trị lan tỏa của các Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài.

d) Các bộ, cơ quan và địa phương tăng cường số hóa, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế; xây dựng và đưa ra các quy định liên quan đến chuỗi cung ứng đối với từng Hiệp hội.

2. Thúc đẩy sản xuất nông, lâm, thủy sản gắn với xuất khẩu và tiêu dùng bền vững

a) Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

- Triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sản xuất và cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm, cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống.

- Phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương làm tốt công tác xúc tiến thương mại, tiếp tục thúc đẩy mở cửa kỹ thuật, thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Trung Đông, Nam Mỹ, Châu Phi, ASEAN; chỉ đạo, hướng dẫn địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp thực hiện đáp ứng quy định của các thị trường xuất khẩu; phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 đạt 65 tỷ USD.

- Phối hợp với các địa phương: (i) cung cấp thông tin về sản lượng, mùa vụ thu hoạch các loại nông sản tại các địa phương và vùng nguyên liệu để các doanh nghiệp xuất khẩu, chuỗi phân phối, bán lẻ có kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ nông sản thường xuyên và đẩy mạnh tiêu thụ khi vào chính vụ; (ii) phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp tập trung liên kết chặt chẽ các vùng nguyên liệu, đẩy mạnh bảo quản, chế biến, nhất là chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng.

- Khẩn trương đẩy lùi và ngăn chặn hiệu quả dịch tả lợn Châu Phi; nghiên cứu, triển khai các giải pháp phát hiện sớm, ngăn chặn, đẩy lùi các loại bệnh dịch phá hoại cây trồng, vật nuôi.

- Chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, kế hoạch tổng thể tiếp và làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) lần thứ 5, bảo đảm kết quả tốt nhất theo kế hoạch thanh tra của EC, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU trong thời gian sớm nhất.

b) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương:

- Xây dựng, hỗ trợ các hoạt động chứng nhận, dán nhãn sinh thái đối với các sản phẩm bền vững; triển khai các chương trình kết nối, tổ chức tuần lễ nông sản, các hội chợ xanh, hội chợ hàng Việt để kết nối cung cầu, thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường.

- Theo dõi sát diễn biến thị trường gạo thế giới, sự điều chỉnh chính sách xuất, nhập khẩu gạo của các nước, nắm bắt nhu cầu nhập khẩu gạo tại các thị trường còn nhiều dư địa như Hoa Kỳ, châu Phi…, để cung cấp thông tin tới các địa phương, doanh nghiệp và kịp thời có giải pháp về sản xuất, xuất khẩu phù hợp với diễn biến thị trường.

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương đẩy mạnh triển khai Chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long, các gói tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.

3. Thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch và khai thác hiệu quả thị trường trong nước

a) Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao:

- Đổi mới phương thức triển khai, tăng cường hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và các chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, tạo ra phong trào, xu thế sử dụng hàng Việt Nam; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến thương mại trên các nền tảng số, thương mại điện tử, nhất là các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản của địa phương; phấn đấu tốc độ tăng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 đạt khoảng 12%.

- Nắm chắc tình hình thị trường, diễn biến nguồn cung, giá cả hàng hóa, nhất là tại các khu vực vừa xảy ra thiên tai, bão lũ, kịp thời bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá cả, không để đầu cơ, găm hàng, lợi dụng thiên tai, bão lũ để trục lợi.

- Triển khai hiệu quả các chính sách thị thực theo Nghị định số 221/2025/NĐ-CP và Nghị quyết 229/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ để tạo thuận tiện, linh hoạt cho khách du lịch; nghiên cứu cải tiến thủ tục xét duyệt thị thực cho khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam.

b) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Khẩn trương xây dựng Nghị quyết về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, báo cáo Chính phủ trong tháng 8 năm 2025.

- Thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả công tác đấu tranh, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, nhất là đối với các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm…

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình "Cảng miễn thuế" để đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics lớn, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 10 năm 2025.

- Tăng cường các hoạt động thương mại trên môi trường số, tổ chức kết nối giao thương trực tuyến để tiếp cận nhanh chóng với thị trường quốc tế. Phấn đấu tăng trưởng thương mại điện tử cả năm đạt trên 25%.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp khai thác yếu tố văn hóa, bản sắc địa phương để xây dựng thương hiệu sản phẩm (như sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ).

c) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Đổi mới mạnh mẽ hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao cho từng mùa du lịch, địa bàn trọng điểm, khai thác hiệu quả mùa du lịch quốc tế và trong nước, nâng cao trải nghiệm và tăng mức chi tiêu trung bình của khách du lịch. Phấn đấu cả năm 2025 đạt ít nhất 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 150 triệu lượt khách du lịch nội địa.

- Khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển công nghiệp giải trí, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2025; phê duyệt quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 trước ngày 10 tháng 9 năm 2025.

d) Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai khẩn trương, hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch hành động về xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, các Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng khu thương mại tự do, khu kinh tế biên giới tại một số địa phương trọng điểm.

đ) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp thanh toán an toàn, nhanh chóng, thông suốt.

4. Đẩy mạnh đầu tư toàn xã hội, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hình thành năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế

a) Bộ Xây dựng, các bộ, cơ quan và địa phương:

- Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án giao thông chiến lược, quan trọng quốc gia… bảo đảm mục tiêu hoàn thành ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc, trên 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025. Tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 và toàn bộ số vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024.

- Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư một số dự án đường sắt quan trọng, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, các tuyến đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 – 2030; nâng cấp, mở rộng đường bộ cao tốc đã được đầu tư theo quy mô phân kỳ lên quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch. Nghiên cứu xây dựng chính sách thúc đẩy các ngành công nghiệp, dịch vụ phụ trợ, đào tạo nguồn nhân lực để tham gia sâu vào quá trình xây dựng, vận hành các tuyến đường sắt.

- Phối hợp với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với người dân tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500; nghiên cứu khả năng mở rộng phạm vi áp dụng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2025.

- Khẩn trương rà soát, chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các dự án, công trình để chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Trình Chính phủ trong tháng 8 năm 2025 dự thảo Nghị quyết thực hiện Kết luận 115-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền Đề án Phát triển kinh tế nhà nước, bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu.

- Tăng cường hiệu quả cơ chế Tổ công tác làm việc với từng doanh nghiệp công nghệ lớn toàn cầu, nhà đầu tư chiến lược để thu hút các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao, dẫn dắt chuỗi giá trị; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư nước ngoài.

c) Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 751 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng. Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 384/TB-VPCP ngày 25 tháng 7 năm 2025; trên cơ sở đó Bộ Tài chính xây dựng Báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, trong đó đề xuất các giải pháp đặc thù, đặc biệt để giải quyết dứt điểm các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2025 để báo cáo Bộ Chính trị.

d) Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan, địa phương

- Khẩn trương triển khai các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí; phê duyệt danh mục để triển khai các dự án được bố trí bổ sung vốn từ nguồn tăng thu ngân sách nhà nước năm 2024 để thực hiện ngay trong năm 2025.

- Triển khai các biện pháp thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ chiến lược theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2025; hoàn thiện Đề án quốc gia khởi nghiệp sáng tạo; trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; xây dựng chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia khoa học công nghệ hàng đầu về nước làm việc.

đ) Các bộ, cơ quan và địa phương:

- Phát triển hạ tầng dành cho các ngành công nghệ cao, sản xuất bền vững như khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái... cung cấp hạ tầng chuyên biệt cho các ngành công nghệ cao, giảm khí thải nhà kính trong sản xuất của doanh nghiệp...

- Chủ động có chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia cùng Nhà nước vào các lĩnh vực chiến lược, các dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trọng điểm, quan trọng quốc gia, những nhiệm vụ khẩn cấp, cấp bách theo chủ trương tại Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

5. Ứng phó với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ

a) Các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả Nghị quyết về các giải pháp tổng thể ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và kế hoạch thực hiện thỏa thuận thương mại đối ứng với Hoa Kỳ sau khi được ban hành; xây dựng và triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp chịu tác động từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, hỗ trợ triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc, tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong khu vực và toàn cầu.

b) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Tiếp tục đàm phán thương mại với Hoa Kỳ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam, hướng đến hiệp định thương mại toàn diện, tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại Viêt Nam – Hoa Kỳ theo hướng cân bằng và bền vững; triển khai nhanh các thỏa thuận thương mại đã ký, cam kết với Hoa Kỳ.

- Phổ biến và hướng dẫn về chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, bao gồm mức thuế đối ứng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và các nội dung liên quan cho người dân, doanh nghiệp, nhất là các đối tượng chịu tác động trực tiếp.

6. Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt, đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2025 khoảng trên 10%, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của cả nước và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền, nguồn vốn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, quy mô lớn, nhất là trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, yêu cầu khẩn trương hoàn thành kịp tiến độ Thủ tướng Chính phủ đã giao như đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo; Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) - thành phần 3…

7. Các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện Công điện này.

8. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ và Thanh tra Chính phủ có kế hoạch hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tự kiểm tra, giám sát và trên cơ sở đó; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ và Thanh tra Chính phủ tiến hành kế hoạch giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành hướng dẫn báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trong tháng 8 năm 2025; tiến hành giám sát, kiểm tra trong tháng 9 năm 2025.

9. Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.