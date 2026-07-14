Chính trị Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà gia đình có công với cách mạng tại Lào Cai Sáng 14/7, trong chương trình công tác tại tỉnh Lào Cai, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm tỉnh Lào Cai và thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu tới dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm tỉnh Lào Cai - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng đi với Thủ tướng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ và đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm tỉnh Lào Cai, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Hiện có 190 mộ liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang, tất cả đều có đầy đủ thông tin.

Thủ tướng Chính phủ dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm tỉnh Lào Cai - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nghĩa trang thường xuyên đón tiếp thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh đến thăm viếng mộ, di chuyển hài cốt liệt sĩ; chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ dâng hương nhân dịp các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh; tiếp nhận, tổ chức truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ do các đơn vị tìm kiếm quy tập bàn giao và tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ.

Qua các thời kỳ lịch sử, tỉnh Lào Cai có hơn 8.900 người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên khắp các chiến trường, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh Lào Cai đã rà soát, xác minh được 1.676 hài cốt liệt sĩ hy sinh, chôn cất, an táng ban đầu trên địa bàn; đã tìm kiếm, quy tập được 514 liệt sĩ trên địa bàn.

Tính đến cuối tháng 5 vừa qua, tỉnh Lào Cai quản lý 4.787 phần mộ liệt sĩ tại 32 nghĩa trang trên địa bàn. Trong đó, 2.411 mộ đã xác định đầy đủ thông tin, 596 mộ có một phần thông tin và 1.780 mộ chưa xác định được thông tin.

Triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" thời gian qua, đến nay Lào Cai đã tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ, bằng 20% kế hoạch giai đoạn 2026-2027; hoàn thành lấy mẫu ADN tại 1.262 mộ liệt sĩ, bằng 100% kế hoạch đề ra.

Thủ tướng Chính phủ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm tỉnh Lào Cai - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình bà Trần Thị Vinh, sinh năm 1934, là mẹ liệt sĩ, vợ lão thành cách mạng (đã từ trần), hiện trú tại tổ dân phố Đồng Tâm 4, đường Ngô Gia Tự, phường Yên Bái.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn biết ơn những đóng góp, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và nỗ lực phấn đấu xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của những thế hệ đi trước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình bà Trần Thị Vinh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình bà Trần Thị Vinh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng mong bà Trần Thị Vinh cùng người thân trong gia đình luôn khỏe mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, gương mẫu thực hiện và vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phát huy hơn nữa truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện chính sách với những người có công ngày càng tốt hơn.