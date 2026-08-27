Chiều 26/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026 (phiên thứ hai), tập trung cho ý kiến về 11 dự án luật chuẩn bị trình Quốc hội. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật (phiên thứ hai) tháng 8 năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại phiên họp, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với 11 dự án luật gồm: Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật về văn bản quy phạm pháp luật; Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung: Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, kết luận, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong các dự án luật; với từng dự án luật, cần nhận diện và có giải pháp tháo gỡ những "điểm nghẽn" về thể chế, những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn; rà soát tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của các chính sách, nhận diện những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc có nguy cơ tạo ra xung đột, "điểm nghẽn" mới; bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tăng cường kiểm tra, giám sát; vấn đề tổ chức thi hành pháp luật, trong đó cần rà soát kỹ thời điểm có hiệu lực, điều khoản chuyển tiếp, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cần ban hành ngay, bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống, không để có "khoảng trống pháp lý".

Cùng với 11 dự án luật được Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp, dự án Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đã cơ bản được thành viên Chính phủ có ý kiến đồng ý thông qua trước đó nên Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết riêng; 02 dự án Luật: Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng đã được các thành viên Chính phủ có ý kiến thống nhất cao.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và kết luận tại Phiên họp; rà soát kỹ tính hợp hiến, hợp pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi; không đưa vào các dự án những chính sách chưa được đánh giá đầy đủ hoặc không trực tiếp phục vụ mục tiêu sửa đổi; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm.

Nhấn mạnh Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết của việc xây dựng sửa đổi, bổ sung các dự án Luật trình tại Phiên họp, Thủ tướng cho ý kiến về một số nội dung cụ thể để các bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện các dự án luật. Theo đó, với dự án Luật An ninh dữ liệu, Thủ tướng lưu ý cần tránh gây lúng túng khi một dữ liệu đồng thời thuộc nhiều tiêu chí phân loại, bảo đảm yêu cầu đối chiếu kỹ thuật giữa các hệ thống tiêu chí phục vụ mục đích quản lý khác nhau; rà soát, giải trình đầy đủ về cơ chế kiểm soát chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo cấp độ rủi ro, bảo đảm tương thích với các cam kết quốc tế; thống nhất ranh giới áp dụng với Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, không chồng chéo nghĩa vụ, thủ tục; thống nhất điều kiện, thẩm quyền, thời hạn áp dụng biện pháp khẩn cấp có tính chất hạn chế quyền quản lý, sở hữu dữ liệu của tổ chức, cá nhân và quyền bảo vệ tính riêng tư về dữ liệu của cá nhân phải quy định đầy đủ ngay trong Luật theo yêu cầu của Hiến pháp.

Liên quan đến dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, Thủ tướng yêu cầu chỉ quy định bắt buộc định danh và xác thực điện tử đối với những đối tượng cần thiết; nghiên cứu quy định chặt chẽ các nội dung về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng; thời hạn lưu trữ lịch sử danh tính và nhật ký xác thực phù hợp để tránh phát sinh chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp; rà soát kỹ thủ tục hành chính, các quy định có thể tạo gánh nặng tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; chuyển đổi mạnh mẽ phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; chuyển giao các nhiệm vụ mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội gắn với bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh mạng.

Đối với dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Thủ tướng lưu ý, cần rà soát kỹ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các dự án luật có liên quan; với nội dung đấu giá quyền sử dụng khu vực biển và các phương thức phân bổ nguồn lực biển, cần rà soát các quy định liên quan, xác định rõ trường hợp phải đấu giá, không đấu giá, đấu thầu, chấp thuận chủ trương đầu tư và nguyên tắc xử lý khi có nhiều chủ thể đề nghị sử dụng cùng một khu vực biển; quy định chặt chẽ phạm vi, đối tượng, điều kiện áp dụng từng phương thức, bảo đảm công khai, minh bạch. Đối với những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền quốc gia phải đánh giá đầy đủ tác động và bảo đảm thống nhất với pháp luật về đầu tư, điều ước quốc tế và cam kết quốc tế của Việt Nam.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thủ tướng chỉ đạo rà soát, thống nhất quan điểm đối với một số quy định của Luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đánh giá tác động môi trường, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải của phương tiện giao thông đang lưu hành…; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng của cộng đồng doanh nghiệp về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, vấn đề sản xuất và tái chế phế thải, sử dụng nước sau xử lý… theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Với dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Thủ tướng yêu cầu rà soát, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm; hoàn thiện cơ chế quản lý dựa trên mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc; rà soát thủ tục công bố, đăng ký, kiểm nghiệm theo hướng đơn giản, minh bạch, khả thi; bổ sung quy định phù hợp để quản lý kinh doanh thực phẩm trên môi trường số, thương mại điện tử; nâng cao hiệu quả cảnh báo, thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn.

Đối với dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc thực hiện hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác bảo đảm phù hợp Hiến pháp, các pháp luật liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bổ sung đánh giá tác động, xác định rõ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, khả năng chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế để thực hiện các chính sách tại dự thảo Luật.

Liên quan đến dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng yêu cầu rà soát, bảo đảm cải cách mạnh mẽ công tác đấu thầu, đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí, bảo đảm chất lượng, tính thống nhất, khả thi, tránh trùng lặp, chồng chéo với các luật có liên quan, nhất là các quy định về chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, nhà thầu trong xây dựng các dự án giao thông, hạ tầng, lĩnh vực thuốc, thiết bị y tế...; bảo đảm đồng bộ, có cơ chế hậu kiểm, không tạo vướng mắc trong quá trình triển khai; rà soát, hoàn thiện các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, hình thức, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư, trường hợp hủy thầu, hợp đồng có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ tránh thất thoát tài sản Nhà nước; có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ tránh xảy ra các vi phạm, tiêu cực; nghiên cứu, bổ sung các quy định về giải quyết tranh chấp trong đấu thầu quốc tế, kế hoạch đấu thầu tổng thể, chỉ định thầu, chỉ định nhà đầu tư, quy định chuyển tiếp, cơ chế giám sát, kiểm tra, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả, đúng thẩm quyền và không lạm dụng chính sách...