

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

"Kính thưa các bậc Lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến, người có công với cách mạng!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Thưa quý vị đại biểu và đồng bào, đồng chí!

1. Kế thừa truyền thống lịch sử hào hùng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn gian khó trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, sáng ngời tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng kiên cường, bất khuất, với ý chí sắt đá "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ". Hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, gửi lại máu xương nơi chiến trường, hy sinh cho Tổ quốc. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ vẫn đau đáu hy vọng tìm được thông tin về những người thân yêu của mình. Hàng triệu đồng chí, đồng bào trở về sau chiến tranh mang trên mình thương tật suốt đời, bị nhiễm chất độc hóa học, âm thầm chịu đựng nỗi đau thân thể mỗi khi trái gió trở trời. Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, làm cho đất nước ta "Nở hoa độc lập, kết trái tự do".

Hôm nay, trong không khí cả nước xúc động, biết ơn hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chúng ta trang trọng tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng. Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Đặc biệt, trong niềm xúc động sâu sắc, chúng ta trao những kỷ vật thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ về với thân nhân và gia đình - những nét chữ đã mờ, chiếc ba lô sờn cũ, hay cuốn nhật ký nhuốm màu thời gian… không chỉ là kỷ vật của quá khứ, mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa lịch sử với hiện tại, giữa sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh với niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Mỗi kỷ vật được trao lại góp phần làm ấm lòng các thân nhân liệt sĩ, đưa các anh, các chị về với gia đình, quê hương đất mẹ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin trân trọng gửi tới các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên cả nước lòng biết ơn vô hạn và những lời tri ân sâu sắc nhất.

Thưa quý vị đại biểu và đồng bào, đồng chí!

2. Trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, là trách nhiệm chính trị, là truyền thống, là đạo lý của dân tộc ta, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện; đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên. Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi; 99% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng", xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh nặng... đã thực sự trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả hết sức tích cực đạt được trong công tác chăm lo người có công với cách mạng, sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là nỗi đau day dứt khi thời gian không ngừng trôi, những mái đầu người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng giờ đã bạc trắng; chúng ta vẫn luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng vẫn còn khó khăn; nhiều nạn nhân chất độc da cam còn phải chịu những đau thương, mất mát.

Chúng ta - những người đang sống trong hòa bình - phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước; phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với mong muốn đưa các liệt sĩ sớm trở về với gia đình, với quê hương. Đến nay, chúng ta đã tìm kiếm, quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể; rà phá 8.462 ha bom mìn, vật nổ, cơ bản hoàn thành đối với vùng lõi Vị Xuyên; lấy mẫu 71.491 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân, đã phân tích, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu dân cư khoảng 66.000 mẫu và đang tiếp tục khẩn trương giám định ADN đối với các mẫu được thu nhận. Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, được xác định danh tính, mỗi kỷ vật được trao lại đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, làm vơi đi sự mong mỏi, đợi chờ của biết bao gia đình, người thân trong nhiều thập kỷ qua.

3. Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; tăng cường năng lực tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, không ngừng cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân là trách nhiệm, là sứ mệnh đầy vinh quang của các thế hệ chúng ta ngày nay. Đây cũng chính là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với hy sinh, cống hiến cao cả của lớp lớp các thế hệ anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng - những người mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng khẳng định trong Lời kêu gọi nhân ngày 27/7/1948: “Họ quyết hy sinh tính mệnh họ, để giữ gìn tính mệnh của đồng bào. Họ hy sinh gia đình và tài sản họ, để bảo vệ gia đình và tài sản của đồng bào. Họ quyết liều chết chống địch, để cho Tổ quốc và đồng bào sống. Họ là những chiến sĩ anh dũng của ta”.

Với tinh thần đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, Nhân dân cả nước và cộng đồng doanh nghiệp:

Thứ nhất, tập trung quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chỉ thị số 14 ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Kết luận số 57 ngày 24/6/2026 của Ban Bí thư về các hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; rà soát, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách, pháp luật, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình.

Thứ hai, tiếp tục quyết tâm, quyết liệt triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; xác định rõ, đây là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cũng là tình cảm, bổn phận thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thứ ba, tăng cường huy động sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, thực hiện thật tốt các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng "Nhà tình nghĩa", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Sổ tiết kiệm tình nghĩa", phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc với các hình thức phong phú, nội dung đa dạng, sáng tạo, sâu sắc, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, tạo động lực và truyền cảm hứng, nhất là cho thế hệ trẻ.

Thưa quý vị đại biểu, đồng bào và đồng chí!

4. Tại hội nghị quan trọng và đầy ý nghĩa hôm nay, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), tôi chính thức phát động phong trào “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.

Tôi kêu gọi cả hệ thống chính trị, Nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bằng những nghĩa cử cao đẹp, với lòng biết ơn sâu sắc, cùng chung sức, đồng lòng tích cực hưởng ứng phong trào. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện phong trào bằng những hành động thiết thực, cụ thể chăm lo, phụng dưỡng tốt nhất người có công và gia đình.

5. Nhân dịp này, tôi ghi nhận và đánh giá cao tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết, nỗ lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc cung cấp tài liệu, hiện vật, thông tin quý giá giúp xác định, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ trong suốt thời gian qua đối với công tác chăm lo người có công với cách mạng, nhất là đã chung tay tài trợ máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại để phục vụ công tác thăm dò, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đẩy nhanh việc xác định danh tính, sớm đưa các Anh hùng liệt sĩ về với quê hương, gia đình và đồng đội. Cảm ơn các doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ phong trào tại hội nghị hôm nay. Tôi cũng trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý báu, giúp đỡ, chia sẻ thông tin của các đối tác, bạn bè quốc tế về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một lần nữa, tôi xin kính chúc các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng luôn dồi dào sức khỏe, mãi là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng, tiếp thêm động lực, sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng dân tộc và mãi mãi trường tồn cùng non sông đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn!"