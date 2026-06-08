Thua Real Betis 1-3, Arsenal và Myles Lewis-Skelly nhìn ra bài học thể lực tại Dublin Thua Real Betis 1-3 tại Dublin, Arsenal bộc lộ những chệch nhịp đầu mùa. Dù vậy, Myles Lewis-Skelly cho rằng đây là bước đệm thể lực cần thiết cho chặng đường dài.

Arsenal đã nhận thất bại 1-3 trước Real Betis trong trận giao hữu tiền mùa giải diễn ra tại Dublin. Mặc dù kết quả không như kỳ vọng do hàng phòng ngự thi đấu mất tập trung trong hiệp một, tiền vệ trẻ Myles Lewis-Skelly vẫn khẳng định cuộc đối đầu này mang lại những giá trị thử nghiệm quan trọng cho Pháo thủ.

Hiệp một chệch nhịp và sự bế tắc trong thử nghiệm

Trải qua 45 phút đầu tiên thi đấu thiếu chắc chắn, đại diện Bắc London liên tục để hổng khoảng trống và để đại diện Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-1. Bước sang hiệp hai, dù HLV Mikel Arteta thực hiện nhiều điều chỉnh nhằm lấy lại thế trận, Arsenal hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm đường vào khung thành đối phương.

Myles Lewis-Skelly trong trận giao hữu của Arsenal tại Dublin.

Đứng ở góc độ phân tích chuyên môn, kết quả giao hữu không phản ánh toàn bộ diện mạo thực tế của toàn đội. Chia sẻ sau trận đấu, Lewis-Skelly cho rằng cơ hội cọ xát với những đối thủ chất lượng từ La Liga như Real Betis là thước đo cần thiết để đánh giá khối lượng vận động của các cầu thủ.

"Đây là một cơ hội khác để chúng tôi rèn luyện thể lực. Khi chạm trán những đội bóng có chất lượng tốt, việc tích lũy thể trạng là điều cực kỳ quan trọng," tài năng trẻ sinh năm 2006 bày tỏ.

Giá trị tích lũy cho chặng đường dài

Bên cạnh yếu tố thể chất, việc duy trì sự gắn kết và nhịp độ thi đấu cũng được xem là ưu tiên hàng đầu của ban huấn luyện Arsenal trong giai đoạn tiền mùa giải. Thất bại trước Real Betis giúp đội bóng bộc lộ sớm những sơ hở để kịp thời chỉnh sửa trước khi Ngoại hạng Anh chính thức khởi tranh.

Lewis-Skelly nhấn mạnh tinh thần đồng đội và niềm tin vào định hướng của HLV Mikel Arteta: "Đây là thời điểm để xây dựng đà tâm lý cho mùa giải sắp tới. Chúng tôi đang đi đúng hướng. Dĩ nhiên, toàn đội mong muốn một màn trình diễn và kết quả tốt hơn, nhưng chúng tôi sẽ rút ra những bài học để tiếp tục tiến lên."

Tiền vệ người Anh cũng khẳng định nội bộ Pháo thủ vẫn duy trì sự đồng lòng tuyệt đối. Toàn đội chung một mục tiêu và sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu một nhằm đạt được phong độ tối ưu.

Điểm tựa từ sự ủng hộ tại Dublin

Bên cạnh những thu hoạch về mặt chuyên môn, chuyến thi đấu tại Ireland còn ghi dấu ấn nhờ sự đón nhận nồng nhiệt từ người hâm mộ địa phương. Khán đài phủ kín sắc đỏ trắng đã tạo nên bầu không khí thi đấu sôi nổi suốt 90 phút.

"Bầu không khí thật kinh ngạc. Tôi không ngờ Ireland lại có nhiều CĐV Arsenal đến vậy. Chúng tôi rất biết ơn mọi người đã đến ủng hộ và hy vọng sẽ mang lại kết quả tốt hơn trong những lần tái xuất tiếp theo," Lewis-Skelly bộc bạch.

Thất bại 1-3 trước Real Betis giúp Arsenal nhìn rõ những khu vực cần gia cố. Với cá nhân Lewis-Skelly, những phút thi đấu cọ xát đỉnh cao này sẽ là hành trang quan trọng để anh tiếp tục phát triển trong đội hình của HLV Arteta ở mùa giải mới.