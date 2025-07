Chính trị Thuận Hạnh cần khai thác lợi thế sau sáp nhập, phát triển toàn diện Ngày 26/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã chính thức diễn ra với sự tham dự của 131 đại biểu chính thức đại diện cho 626 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các ban đảng, cơ quan, đơn vị của tỉnh, địa phương lân cận về dự.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Thuận Hạnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Kinh tế - xã hội phát triển ổn định, nông nghiệp chuyển hướng sạch, bền vững; cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; thu ngân sách tăng; cải cách hành chính, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát kịp thời, thiết thực. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, phát huy dân chủ và tăng cường niềm tin của Nhân dân.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra 3 nhóm chỉ tiêu (gồm 21 chỉ tiêu cụ thể) về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Theo đó, Đảng bộ lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 16/21 chỉ tiêu, chiếm 76,2% (trong đó 10/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, 4/4 chỉ tiêu quốc phòng - an ninh, 2/3 chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Địa phương còn 5/21 chỉ tiêu không đạt, chiếm 23,8% (trong đó 4/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, 1/3 chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị).

Phát biểu khai mạc, đồng chí K'Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận Hạnh khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, Đảng bộ đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt nhiều thành tựu quan trọng về mọi mặt

Đại hội đã phát huy dân chủ, thẳng thắn đánh giá nguyên nhân, kết quả đạt được, chưa đạt được; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 – 2030 phù hợp, sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đại hội xác định, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ.

Đồng thời tập trung định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; phát triển văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; bảo đảm quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt công tác đối ngoại, phấn đấu đến năm 2030 xã Thuận Hạnh đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, xã Thuận Hạnh chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi sáp nhập xã Thuận Hạnh cũ và xã Thuận Hà. Đây là thời điểm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho chặng đường phát triển mới, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, nhất là trong công tác tổ chức, vận hành bộ máy và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sau sáp nhập.

Đồng chí Lưu Văn Trung yêu cầu, Đảng bộ xã Thuận Hạnh cần tập trung xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân. Đây là nền tảng quyết định sự thành công trong toàn bộ tiến trình phát triển.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự cần được triển khai khẩn trương, chặt chẽ, đúng người, đúng việc; ưu tiên những cán bộ có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết.

Đảng bộ xã cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân với tổ chức Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ then chốt của nhiệm kỳ này là cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động rõ ràng. Đồng thời tập trung tháo gỡ các khó khăn thuộc thẩm quyền; kiến nghị cấp trên xử lý các “điểm nghẽn” trong phát triển.

Với hơn 3.500 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có khoảng 1.835 ha trồng rau, củ, xã cần ưu tiên xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, hỗ trợ nông dân chuyển giao công nghệ, kết nối thị trường. Địa phương cần tăng cường hợp tác, tổ chức các đoàn học tập với các địa phương khác về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm trên cùng một diện tích đất sản xuất.

Bên cạnh đó, xã Thuận Hạnh cần tiếp tục quan tâm công tác giảm nghèo bền vững, chăm lo y tế, giáo dục, văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội; huy động các nguồn lực đầu tư, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng, tạo động lực phát triển liên kết vùng hiệu quả.

Địa phương cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công, xây dựng chính quyền số minh bạch, hiệu quả. Công tác quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại với các địa phương của Campuchia tiếp tục được tăng cường, giữ vững ổn định địa bàn trong mọi tình huống.

Đồng chí Lưu Văn Trung tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thuận Hạnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.