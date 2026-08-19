Thuật toán đếm view mới trên YouTube: Vừa bấm là tính lượt xem và tiêu chuẩn kiếm tiền khắt khe Từ ngày 24/8/2026, YouTube sẽ ghi nhận lượt xem ngay khi video bắt đầu phát, đồng thời tăng gấp đôi điều kiện giờ xem để kích hoạt tính năng kiếm tiền.

YouTube vừa chính thức công bố thay đổi lớn trong thuật toán đếm lượt xem. Kể từ ngày 24/8/2026, nền tảng này sẽ ghi nhận lượt xem ngay khi video bắt đầu phát hoặc ngay khi người dùng tham gia vào một buổi phát trực tiếp, thay vì yêu cầu khoảng thời gian xem tối thiểu như trước đây.

Cơ chế đếm view tức thì và chiến lược cạnh tranh nền tảng

Sự thay đổi này giúp hợp nhất hệ thống đo lường trên toàn bộ ứng dụng YouTube. Quyết định được đưa ra sau một năm áp dụng thử nghiệm thành công cơ chế tương tự trên định dạng video ngắn Shorts. Việc tính lượt xem ngay khi video khởi chạy giúp YouTube đồng bộ hóa cách vận hành với các nền tảng đối thủ như TikTok hay Instagram.

Đại diện nền tảng cho biết, điều chỉnh mới nhằm loại bỏ sự bối rối của các nhà sáng tạo nội dung khi phải theo dõi nhiều hệ thống đếm lượt xem khác nhau trên cùng một sản phẩm.

YouTube thay đổi thuật toán tính view

Tác động tới lượt xem công khai và công cụ đo lường chuyên sâu

Chuyển sang cơ chế mới đồng nghĩa với việc chỉ số lượt xem hiển thị công khai trên các video YouTube có thể tăng trưởng mạnh, kể cả với các nội dung chỉ giữ chân khán giả trong vài giây ngắn ngủi. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra lo ngại cho các nhà quảng cáo trong việc đánh giá chính xác chất lượng chiến dịch marketing.

Để giải quyết vấn đề này, YouTube vẫn duy trì phương thức đo lường cũ dưới tên gọi Lượt xem tương tác (Engaged views). Chỉ số này chỉ hiển thị riêng tư trong phần YouTube Analytics, giúp các creator nắm bắt chính xác lượng người xem thực sự ở lại thưởng thức video.

Siết chặt điều kiện tham gia Chương trình Đối tác YouTube

Song song với thuật toán đếm view mới, YouTube cũng công bố lộ trình tăng đáng kể điều kiện bật kiếm tiền (YouTube Partner Program) áp dụng từ năm sau. Quy định mới tạo ra rào cản lớn đối với các kênh nhỏ mới thành lập.

Tiêu chuẩn xét duyệt Quy định hiện tại Quy định mới (Áp dụng từ năm sau) Thời lượng xem hợp lệ (12 tháng) 4.000 giờ 8.000 giờ Lượt xem Shorts (90 ngày) 10.000.000 lượt xem 20.000.000 lượt xem

Thuật toán mới có thể khiến view ảo tăng vọt

Mức tăng gấp đôi đối với các chỉ tiêu xét duyệt bắt buộc các nhà sáng tạo nội dung phải tập trung sản xuất video chất lượng hơn để duy trì khả năng phát triển kênh bền vững.