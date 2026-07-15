Thông tin đối ngoại Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Lâm Đồng với Nhật Bản Sáng 15/7, đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp xã giao ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp xã giao ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh

Tại buổi tiếp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh bày tỏ vui mừng được đón đoàn; đồng thời khẳng định Lâm Đồng luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng, tin cậy và mong muốn mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng có diện tích hơn 24.000 km², dân số gần 3,9 triệu người, hội tụ lợi thế của Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch, logistics, kinh tế biển và năng lượng tái tạo.



Tổng Lãnh sự Nhật Bản Ono Masuo cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh

Trong đó, nông nghiệp là lĩnh vực có nhiều dư địa hợp tác với Nhật Bản. Lâm Đồng có nhiều sản phẩm chủ lực như: cà phê, rau, hoa, chè, thanh long và cây ăn quả đã hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế. Nhật Bản hiện là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với nông sản của tỉnh. Riêng hoa xuất khẩu sang Nhật Bản chiếm khoảng 59,3% tổng lượng hoa xuất khẩu. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có 27 mã số vùng trồng và 1 cơ sở đóng gói thanh long đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường này.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đánh giá cao sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA trong đào tạo cán bộ, chuyển giao kỹ thuật và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp bền vững.

Đại diện các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng dự buổi tiếp

Đồng thời, đề nghị Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ kết nối Lâm Đồng với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản; thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, logistics, năng lượng tái tạo, du lịch chất lượng cao và phát triển hạ tầng.

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Nhật Bản Ono Masuo cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh; bày tỏ ấn tượng trước tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới của Lâm Đồng.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản Ono Masuo tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Ông Ono Masuo cho rằng, tỉnh Lâm Đồng có nhiều thế mạnh phù hợp với nhu cầu hợp tác của các doanh nghiệp Nhật Bản, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, du lịch và phát triển nguồn nhân lực.

“ Chúng tôi sẽ tiếp tục làm cầu nối, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư của Lâm Đồng đến các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp Nhật Bản. Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh khẳng định, Lâm Đồng cam kết đồng hành, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và an toàn để doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm hợp tác, đầu tư lâu dài tại địa phương.