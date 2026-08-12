Bà Nguyễn Thị Vân (Phú Thọ) là bác sĩ y học dự phòng, đã hoàn thành 12 tháng thực hành tại bệnh viện được cấp giấy phép hoạt động hợp pháp và được bệnh viện xác nhận thời gian thực hành.

Khi bà Vân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề thì được thông báo, trong Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành thì bệnh viện nơi bà thực hành chưa được công bố là cơ sở hướng dẫn thực hành chức danh chuyên môn bác sĩ y học dự phòng, do đó thời gian 12 tháng thực hành bị hủy bỏ và không được công nhận để cấp giấy phép hành nghề.

Bà Vân hỏi, thời gian thực hành 12 tháng nêu trên của bà có được công nhận là hợp lệ theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để làm căn cứ cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hay không?

Trên cơ sở đó, bà đề nghị Bộ Y tế xem xét, có ý kiến hướng dẫn cụ thể về việc công nhận thời gian thực hành nêu trên, nhằm bảo đảm việc áp dụng pháp luật được thống nhất, khách quan, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người hành nghề đã hoàn thành đầy đủ thời gian và nội dung thực hành theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh nêu rõ:

"2. Trước khi tổ chức hướng dẫn thực hành, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành thực hiện theo Mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và nội dung thực hành cụ thể về:

a) Bộ Y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn (bao gồm cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân), trừ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an".

Như vậy việc cơ sở chưa thực hiện công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành đối với đầy đủ các chức danh và phạm vi hành nghề mà đã tổ chức hướng dẫn thực hành là trái quy định.