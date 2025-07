Kinh tế Thực hiện tốt quy trình vận hành liên hồ chứa, giảm lũ vùng hạ du lưu vực sông Srêpốk Ngày 30/7, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Tổng Công ty phát điện 3 tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT – TKCN) năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Hội nghị tập trung bàn về công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương và các nhà máy thủy điện khi có tình huống khẩn cấp do thiên tai gây ra

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng; các đơn vị quản lý hồ chứa Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3, cùng với Ban Chỉ huy PCTT - TKCN của các xã nằm ở vùng hạ lưu của các nhà máy thủy điện tham dự Hội nghị.

Hội nghị nhằm duy trì tốt công tác PCTT - TKCN, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị quản lý vận hành các nhà máy thủy điện với Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các xã trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng trong việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpốk.

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2024, trên Biển Đông xuất hiện 10 cơn bão, nhưng không có cơn bão nào ảnh hưởng trực tiếp đến lưu vực các hồ chứa thủy điện trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Tuy nhiên, mùa lũ năm 2024 xuất hiện một số cơn bão gây mưa vừa, mưa to trên diện rộng tại khu vực các hồ chứa Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk, lượng mưa tăng cao hơn so với lưu lượng chạy máy. Do đó, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu của quy trình vận hành liên hồ chứa, quy chế và phương án phối hợp nhằm bảo đảm đúng theo quy định.

Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện đồng bộ các biện pháp ứng phó thiên tai, điều tiết các hồ chứa, bảo đảm an toàn đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân các địa phương. Công ty cũng đã kiện toàn bộ máy, phối hợp cung cấp thông tin trong quá trình điều tiết lũ.

Tại Hội nghị, đơn vị quản lý, vận hành đã báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTT - TKCN năm 2024, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025.

Đại diện các xã cũng nêu một số đề xuất cần tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTT – TKCN, giảm thiểu ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra. Các đơn vị cùng thảo luận và thống nhất phương án phối hợp năm 2025.

Ông Nguyễn Đức, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Nguyễn Đức, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, trong mùa lũ năm 2025, Công ty đã ký kết, phối hợp với các địa phương tổ chức vận hành điều tiết các hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình, tuân thủ các yêu cầu của quy trình vận hành liên hồ chứa, góp phần giảm lũ cho vùng hạ du và đảm bảo hiệu quả phát điện.

Việc triển khai công tác PCTT – TKCN được các đơn vị thực hiện theo nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả” và phương châm 4 tại chỗ là “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ”. Qua đó, giúp công tác PCTT – TKCN năm 2025 luôn chủ động, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.