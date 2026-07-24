Thực hư đề xuất di dời Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng trong điều chỉnh quy hoạch UBND TP Đà Nẵng khẳng định chưa có chủ trương di dời Trung tâm hành chính. Ý tưởng chuyển địa điểm mới chỉ là đề xuất chuyên gia trong quá trình góp ý quy hoạch.

UBND TP Đà Nẵng khẳng định đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ chủ trương hay quyết định chính thức nào về việc di dời Trung tâm hành chính. Thông tin lan truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội xuất phát từ ý kiến đóng góp chuyên môn của các chuyên gia tại hội thảo tham vấn điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố.

Phản hồi chính thức từ đại diện Sở Xây dựng TP Đà Nẵng

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức chiều 23/7, ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, đã làm rõ các thông tin liên quan đến đề xuất di dời Trung tâm hành chính thành phố.

Theo ông Lê Văn Tuấn, việc thay đổi vị trí Trung tâm hành chính là vấn đề chiến lược, có tác động sâu rộng đến tổ chức không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoạt động kinh tế - xã hội cũng như đời sống của người dân. Do đó, đây không phải là nội dung có thể đưa ra quyết định trong thời gian ngắn.

Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ số 24 Trần Phú hiện hữu.

Đại diện Sở Xây dựng nhấn mạnh, nếu nội dung di dời được đưa vào quá trình nghiên cứu, thành phố sẽ xem xét trong tổng thể chiến lược phát triển dài hạn, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các yếu tố như khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư, hạ tầng kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông và tác động xã hội sẽ được đánh giá toàn diện trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Ngoài ra, mọi nội dung điều chỉnh quy hoạch nếu có phát sinh đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình pháp lý, bao gồm việc lấy ý kiến rộng rãi từ các bộ, ngành Trung ương và cộng đồng dân cư trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xuất phát điểm của ý tưởng di dời Trung tâm hành chính

Đề xuất trên được nêu ra tại hội thảo góp ý điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 diễn ra vào ngày 15/5.

Ý tưởng chuyển Trung tâm hành chính về khu vực phía Nam hiện mới là đề xuất của các chuyên gia tại hội thảo quy hoạch.

Tại hội thảo này, ông Hoàng Sừ, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam, nhận định khu vực trung tâm Đà Nẵng hiện chịu áp lực dân số khoảng 1,2 - 1,3 triệu người. Trên cơ sở đó, ông đề xuất nghiên cứu phương án chuyển trung tâm hành chính về khu vực phía Nam Cửa Đại nhằm giảm tải cho khu vực lõi đô thị, đồng thời tạo dư địa phát triển và thu hút nguồn lực đầu tư mới.

Ở góc độ quy hoạch dài hạn, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, cũng nhận định việc chuẩn bị không gian cho trung tâm hành chính giai đoạn 2030-2045 cần được nghiên cứu đồng bộ với hệ thống hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, Sở Xây dựng khẳng định đây thuần túy là các ý kiến tham vấn chuyên môn, không đồng nghĩa với việc thành phố đã lựa chọn hay thông qua phương án di dời.

Định hướng quy hoạch không gian đô thị Đà Nẵng đến năm 2050

Sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam từ ngày 01/07/2025, TP Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn thứ hai cả nước (sau TP Đồng Nai) với tổng diện tích hơn 11.859 km². Đơn vị hành chính của thành phố hiện bao gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa, phục vụ quy mô dân số trên 3 triệu người.

Theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2050, dân số toàn TP Đà Nẵng dự kiến đạt khoảng 6 triệu người, quy mô đất dân dụng sẽ mở rộng lên khoảng 28.000 - 44.000 ha nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Thành phố cam kết sẽ công khai minh bạch mọi thông tin điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo đảm môi trường đầu tư ổn định.

Lưu ý: Các thông tin định hướng quy hoạch và bố trí công trình hạ tầng có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung của cấp có thẩm quyền.