Thực hư OPPO Find X10 Ultra bị hủy: Rò rỉ chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro và pin 8.500 mAh Mặc dù rò rỉ tin đồn bị hủy, OPPO Find X10 Ultra vẫn được phát triển với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, camera LOFIC 200MP và viên pin 8.500 mAh.

Trái ngược với những tin đồn về việc bị hủy bỏ do ảnh hưởng từ bão giá linh kiện, flagship OPPO Find X10 Ultra hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Các thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy mẫu smartphone siêu cấp này sẽ sở hữu vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, cảm biến chính LOFIC 200MP, hệ thống camera tiềm vọng kép và viên pin có dung lượng lên tới 8.500 mAh.

Thực hư tin đồn OPPO Find X10 Ultra bị hủy bỏ

Thời gian gần đây, sự gia tăng chi phí sản xuất linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, đã gây áp lực lớn lên các nhà sản xuất smartphone. Điều này làm rộ lên thông tin nhiều hãng công nghệ cân nhắc cắt giảm hoặc khai tử dòng máy Ultra cao cấp. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ leaker Smart Pikachu, dự án OPPO Find X10 Ultra vẫn đang được triển khai nghiêm túc và đúng tiến độ.

OPPO vẫn đang phát triển Find X10 Ultra

Hệ thống camera LOFIC 200MP và cụm tiềm vọng kép

Thế mạnh nhiếp ảnh tiếp tục là điểm trung tâm trên dòng flagship của OPPO. Thiết bị được thử nghiệm với cảm biến chính công nghệ LOFIC kích thước lớn, độ phân giải 200MP. Bên cạnh đó, hệ thống chống rung quang học OIS thế hệ mới cũng được tích hợp cho camera tele nhằm tối ưu độ sắc nét khi chụp thu phóng ở khoảng cách xa.

Find X10 Ultra có thể là mẫu máy duy nhất trong dòng sản phẩm được trang bị camera tele tiềm vọng kép

Theo tiết lộ từ Digital Chat Station, OPPO Find X10 Ultra vẫn duy trì thiết lập camera tiềm vọng kép độc đáo. Trong đó bao gồm một camera tiềm vọng 200MP (cảm biến khoảng 1/1.3-inch) và một camera siêu tiềm vọng 50MP (cảm biến khoảng 1/1.95-inch) hỗ trợ zoom quang học 10x. Mặt sau máy còn trang bị thêm camera góc siêu rộng 50MP, kết hợp cùng camera trước 50MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video.

Màn hình LTPO 2K và vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Về khả năng hiển thị, OPPO Find X10 Ultra sở hữu màn hình LTPO kích thước 6.89 inch do BOE cung cấp, đạt độ phân giải 2K sắc nét. Tấm nền này được thiết kế với viền mỏng đối xứng và hỗ trợ dải màu BT.2020 rộng rãi, cho khả năng tái tạo màu sắc chân thực.

Flagship tiếp theo của OPPO sẽ có cấu hình cực khủng

Sức mạnh phần cứng của máy đến từ chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Cấu hình này đáp ứng tốt các tác vụ nặng, từ xử lý đồ họa trò chơi đòi hỏi cấu hình cao cho đến các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) phức tạp.

Dung lượng pin 8.500 mAh và kế hoạch ra mắt

Một điểm đáng chú ý khác trên OPPO Find X10 Ultra là viên pin dung lượng dự kiến đạt khoảng 8.500 mAh. Đây là thông số vượt trội so với mặt bằng chung các mẫu điện thoại cao cấp hiện nay, giúp kéo dài thời gian sử dụng thực tế.

Find X10 Ultra dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm sau

Nhiều khả năng phiên bản Ultra sẽ không ra mắt đồng thời với các biến thể Find X10, Find X10 Pro và Find X10 Pro Max (vốn được kỳ vọng xuất hiện vào tháng 9 tại thị trường Trung Quốc). Thay vào đó, OPPO Find X10 Ultra có thể chính thức trình làng vào đầu năm sau.