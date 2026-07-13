Thực hư việc Netflix mở lại chương trình dùng thử miễn phí 30 ngày tại Việt Nam Thông tin Netflix cho phép trải nghiệm dịch vụ 0 đồng trong một tháng đang thu hút sự chú ý lớn, nhưng thực tế ưu đãi này chỉ xuất hiện ngẫu nhiên với một số tài khoản đủ điều kiện.

Những ngày gần đây, cộng đồng người dùng mạng xã hội tại Việt Nam đang lan truyền thông tin Netflix bất ngờ mở lại chương trình dùng thử miễn phí trong vòng 30 ngày. Cụ thể, nhiều bài đăng chia sẻ hình ảnh giao diện đăng ký xuất hiện tùy chọn "Dùng thử 30 ngày với giá 0 đồng" ngay tại bước lựa chọn gói dịch vụ, áp dụng cho các tài khoản mới.

Chương trình dùng thử không dành cho tất cả mọi người

Sự xuất hiện của tùy chọn này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, bởi từ lâu Netflix đã thắt chặt chính sách và không còn triển khai rộng rãi các chương trình dùng thử miễn phí như giai đoạn đầu thâm nhập thị trường. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế, chương trình này không được áp dụng đại trà.

Nhiều người dùng cho biết khi tiến hành đăng ký tài khoản mới bằng các địa chỉ email chưa từng sử dụng, hệ thống vẫn chỉ hiển thị các gói dịch vụ trả phí thông thường. Ngay cả khi thay đổi trình duyệt, xóa bộ nhớ đệm hay tải lại trang nhiều lần, tùy chọn trải nghiệm 0 đồng vẫn không xuất hiện.

Netflix không công bố cụ thể điều kiện dùng thử miễn phí. Ảnh: Netflix.

Cơ chế lựa chọn tài khoản của Netflix

Theo thông tin từ trang hỗ trợ chính thức của nền tảng này, chương trình dùng thử miễn phí hiện chỉ được triển khai giới hạn cho các thành viên mới đủ điều kiện tại một số quốc gia nhất định. Hệ thống sẽ tự động xác định và hiển thị tùy chọn dùng thử nếu tài khoản đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật riêng biệt của Netflix.

Đáng chú ý, Netflix không công bố cụ thể các tiêu chí định danh này. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng không thể chủ động kích hoạt ưu đãi nếu hệ thống không tự động đề xuất trong quá trình đăng ký. Đối với những trường hợp không nằm trong danh sách ưu đãi, người dùng bắt buộc phải lựa chọn một trong các gói thuê bao hiện hành để bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Các gói cước Netflix đang áp dụng tại Việt Nam

Hiện tại, thị trường Việt Nam vẫn duy trì các gói dịch vụ đa dạng với mức giá dao động từ 74.000 đồng đến 273.000 đồng mỗi tháng. Người dùng có thể tham khảo bảng thông số cơ bản dưới đây:

Gói dịch vụ Giá cước (tháng) Chất lượng hình ảnh Số thiết bị xem cùng lúc Cơ bản/Di động Từ 74.000 VNĐ Tiêu chuẩn/HD 1 Tiêu chuẩn Trung bình Full HD (1080p) 2 Cao cấp (Premium) 273.000 VNĐ 4K + HDR, Âm thanh không gian 4

Bên cạnh chất lượng hình ảnh và số lượng thiết bị, gói Cao cấp còn cho phép người dùng tải nội dung về máy để xem ngoại tuyến trên nhiều thiết bị hơn. Tùy vào nhu cầu cá nhân và điều kiện thiết bị đầu cuối (TV 4K, hệ thống âm thanh), người dùng có thể lựa chọn gói cước phù hợp.

Khuyến nghị dành cho người dùng

Trước những thông tin gây nhiễu trên mạng xã hội, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên trực tiếp truy cập vào trang chủ hoặc ứng dụng chính thức của Netflix để kiểm tra quyền lợi của mình. Không nên tin vào các dịch vụ "kích hoạt hộ" hoặc cung cấp tài khoản giá rẻ bất thường từ các nguồn không xác thực để tránh rủi ro mất thông tin cá nhân hoặc bị lừa đảo.

Với những tài khoản may mắn nhận được quyền dùng thử 0 đồng, cần lưu ý đọc kỹ các điều khoản về phương thức thanh toán. Thông thường, hệ thống sẽ yêu cầu liên kết thẻ tín dụng hoặc ví điện tử và sẽ tự động gia hạn, thu phí ngay sau khi kết thúc 30 ngày miễn phí nếu người dùng không thực hiện thao tác hủy gói trước đó.