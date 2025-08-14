Thuế - Tài chính Thuế cơ sở 1 Lâm Đồng chuẩn bị phân cấp quản lý nguồn thu về cấp cơ sở Ngày 14/8, Thuế cơ sở 1 tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi làm việc triển khai công tác thu trong các tháng cuối năm 2025 và xây dựng dự toán cho năm 2026.

Quang canh buổi làm việc

Theo đánh giá của ngành thuế, thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế và chính quyền địa phương cấp xã trong công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Do đó, việc đẩy mạnh phối hợp giữa cơ quan thuế và chính quyền địa phương cấp xã đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý thuế, góp phần đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ-TW và Nghị quyết số 198/2025/QH15, tổ chức thực hiện công tác chuẩn hóa thông tin theo Đề án 06/QĐ-TTg, chủ động nắm bắt hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh tập trung vào một số lĩnh vực còn tiềm ẩn thất thu như nhà hàng, lưu trú… đảm bảo phù hợp với quy mô kinh doanh của hộ kinh doanh và tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn, tạo môi trường lành mạnh, bình đẳng, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách, tăng thu ngân sách, phấn đấu vượt dự toán thu năm 2025 và những năm tiếp theo.

Qua hơn 1 tháng triển khai quản lý thuế theo chính quyền địa phương hai cấp. Thuế cơ sở 1 tỉnh Lâm Đồng đã bố trí đầy đủ công chức trực tại Bộ phận Một cửa của Trung tâm Hành chính công các phường - xã và 1 công chức trực tại Bộ phận Một cửa Thuế cơ sở 1 tỉnh Lâm Đồng.

Đồng thời, đã phối hợp Trung tâm phục vụ hành chính công bố trí đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc và cài đặt đầy đủ các ứng dụng để phục vụ người nộp thuế đến liên hệ công tác tại các Trung tâm Hành chính công phường, xã.

Từ ngày 1/7 đến ngày 12/8, Thuế cơ sở 1 tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tổng số 11.118 hồ sơ (điện tử là 10.819 hồ sơ, trực tiếp là 299 hồ sơ); trong đó, hồ sơ đăng ký thuế: 3.625 hồ sơ (điện tử là 3.433 hồ sơ, trực tiếp là 192 hồ sơ), tờ khai thuế: 6.696 tờ khai điện tử; hồ sơ khai quyết toán thuế: 340 hồ sơ điện tử…

Đại diện lãnh đạo các phường nêu ý kiến giải pháp thu ngân sách

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, do mới thực hiện theo mô hình chính quyền 2 cấp, UBND các phường, xã triển khai số lượng lớn công việc, mặc khác do cuối tháng 7/2025 mới có quyết định kiện toàn nhân sự các tổ tại Thuế cơ sở 1, Thuế cơ sở 1 mới tham mưu thành lập hội đồng thành viên thuế các phường, xã trong tháng 8/2025. Do đó, chưa thành lập được các đoàn chống thất thu. Tuy nhiên, Thuế cơ sở 1 vẫn phối hợp UBND các phường, xã triển khai công tác thu bộ, nợ đọng, xây dựng cơ bản.

Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng lũy kế đạt 1.056,572 tỷ đồng, bằng 42% dự toán, bằng 94% cùng kỳ. Trong đó: Thuế phí lũy kế 721,671 tỷ đồng đạt 64% kế hoạch năm; nhà và đất thực hiện lũy kế 300,451 tỷ đồng đạt 23% kế hoạch năm; thu biện pháp tài chính lũy kế năm là 34,438 tỷ đồng đạt 34% năm.

Để thực hiện đảm bảo dự toán được giao, Thuế cơ sở 1 đề ra một số giải pháp trong 6 tháng cuối năm như: Tiếp tục thực hiện thu ngân sách và quản lý thu thuế theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; tập trung quyết liệt triển khai giải pháp thu hồi nợ thuế và phối hợp với UBND các phường, xã trong công tác chống thất thu và thu hồi tiền thuế nợ trên địa bàn quản lý, quyết tâm hạ thấp tỷ lệ nợ đọng xuống mức quy định dưới 5% dự toán thu nội địa do cơ quan thuế quản lý.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng, dầu của các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn; phối hợp các đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2025 trên địa bàn quản lý...

Ông Trần Phương, Phó trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Trần Phương, Phó trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Nghị định 118/2025/NĐ-CP là một cuộc cách mạng trong công tác quản lý hành chính nhà nước. Thủ tục hành chính thuế đều có tác động lớn, trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, toàn ngành phải là một trong những đơn vị tiên phong, gương mẫu thực hiện nghiêm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc, lấy người nộp thuế là trung tâm phục vụ.