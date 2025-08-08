Thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu lao động

Công ty của bà Lê Hải Vân (Hà Nội) hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Đối với dịch vụ xuất khẩu lao động, có thu tiền trực tiếp của người lao động theo hợp đồng phái cử. Đối với thị trường lao động Nhật Bản, khi người lao động nhập cảnh thành công, tổ chức bên Nhật Bản sẽ thanh toán cho công ty bà Vân một khoản phí ủy thác đào tạo.

Bà Vân hỏi, hai hoạt động nêu trên của công ty bà áp mức thuế suất thuế GTGT như thế nào?

Về vấn đề này, Thuế Cơ sở 13 TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT:

Tại khoản 7 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

"7. Hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp. Trường hợp các cơ sở dạy học, dạy nghề có các khoản thu hộ, chi hộ thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; hàng hóa, dịch vụ do các tổ chức, cá nhân cung cấp cho các cơ sở dạy học, dạy nghề phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định".

Tại khoản 2 và 3 Điều 17 quy định về thuế suất 0%:

"2. Dịch vụ xuất khẩu bao gồm:

a) Dịch vụ cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam. Trong đó, cá nhân ở nước ngoài đáp ứng điều kiện ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung cấp dịch vụ.

… 3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu khác bao gồm: vận tải quốc tế; dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải được sử dụng ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam; dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung cấp trực tiếp hoặc thông qua đại lý cho vận tải quốc tế; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan; sản phẩm nội dung thông tin số cung cấp cho bên nước ngoài và có hồ sơ, tài liệu chứng minh tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; phụ tùng, vật tư thay thế để sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, máy móc, thiết bị cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; hàng hóa gia công chuyển tiếp để xuất khẩu theo quy định của pháp luật; hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% quy định tại khoản 4 Điều này. Trong đó:...".

Tại khoản 2 Điều 18 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

"2. Đối với dịch vụ xuất khẩu, trừ quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều này, phải có:

a) Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

b) Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ xuất khẩu".

Tại điểm n khoản 3 Điều 27 quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

"Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện quy định tại Điều 25, Điều 26 Nghị định này còn phải có: hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hóa, cung cấp dịch vụ; hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt; tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu (trừ trường hợp không cần phải có tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan); phiếu đóng gói, vận đơn, chứng từ bảo hiểm hàng hóa (nếu có). Trong đó:

… n) Trường hợp xuất khẩu lao động mà cơ sở kinh doanh xuất khẩu lao động thu tiền trực tiếp của người lao động thì phải có chứng từ thu tiền của người lao động".

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu công ty kinh doanh dịch vụ xuất khẩu lao động và ký hợp đồng cung ứng lao động cho đối tác nước ngoài được hưởng khoản phí dịch vụ xuất khẩu lao động thu trực tiếp từ người lao động theo đúng quy định của pháp luật thì khoản doanh thu này thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 0%. Nếu hoạt động là dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật như nêu trên thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Chinhphu.vn