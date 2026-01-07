Pháp luật - Đời sống Thuê ô tô rồi mang đi cầm cố, một thanh niên bị khởi tố Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L. K. Th. (SN 2001), trú thôn Liêng Srônh, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra thi hành quyết định tố tụng đối với L. K. Th.

Theo điều tra, ngày 23/3/2026, Th. thuê một ô tô của người dân tại xã Đam Rông 2 trong thời hạn 3 ngày với giá 800 ngàn đồng/ngày. Sau khi nhận xe, đối tượng điều khiển đến Phường 2 Bảo Lộc (Lâm Đồng) rồi mang cầm cố tại một tiệm cầm đồ lấy 46 triệu đồng để tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn về tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác minh, truy tìm và triệu tập đối tượng đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Th. đã thừa nhận hành vi phạm tội.

L. K. Th. cùng vật chứng của vụ án

Theo kết quả định giá, chiếc ô tô bị chiếm đoạt có giá trị 390 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.