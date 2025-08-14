Tin mới

    MAI VĂN BẢO| 14/08/2025 16:17

    Nằm trong kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình âm nhạc đường phố tại 3 điểm đi bộ quanh hồ Xuân Hương.

    Chiều 14/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” trên địa bàn, chương trình được tổ chức từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút, ngày 16/8.

    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng giao Nhà hát nghệ thuật Lâm Đồng phối hợp Trung tâm văn hóa và quản lý công viên địa chất Đắk Nông, Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức chương trình âm nhạc đường phố tại 3 điểm đi bộ quanh hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương-Đà Lạt; đồng thời, phối hợp tổ chức chương trình dân vũ vào khung giờ trên, nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi phục vụ nhân dân và du khách khi đến tham gia sự kiện trên.

    Tại khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng, sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” dự kiến diễn ra quanh hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương-Đà Lạt.

    Sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Lâm Đồng

    7.jpg
    Nhịp điệu sôi động mỗi sáng trên Quảng trường Lâm Viên.

    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng giao Nhà hát nghệ thuật Lâm Đồng chuẩn bị chương trình ca nhạc để biểu diễn tại lễ phát động dọn vệ sinh đường phố sau khi chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” kết thúc, địa điểm tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương-Đà Lạt.

    Cùng với các nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc, phối hợp đơn vị chức năng Công an tỉnh thống nhất địa điểm để treo pano, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động tại các tuyến đường, Quảng trường Lâm Viên; treo cờ, phướn cổ động trực quan tại khu vực quanh hồ Xuân Hương.

    ndo_br_4.jpg
    Tổ chức 3 điểm biểu diễn âm nhạc đường phố trong sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” quanh hồ Xuân Hương.

    Phối hợp tổ chức xe loa phát nhạc để truyền tải thông điệp chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

    Sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức trên phạm vi toàn quốc, nhân kỷ niệm các ngày lễ trên. Đây là hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có. Lần đầu, hoạt động đi bộ diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố và các xã, phường, đặc khu trên toàn quốc.

    Tại Lâm Đồng, dự kiến ít nhất có 5.400 người tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”.

    1.jpg

    * Từ ngày 25/7 đến ngày 16/8, người dân cả nước đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn và bắt đầu ghi nhận bước chân đóng góp vào hành trình mang thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới", hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, giảm khí thải carbon và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.

    * Từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút, ngày 16/8, những người tham gia chương trình trên toàn quốc cùng hướng về Quảng trường Ba Đình theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca và các nội dung theo chương trình. Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút, thực hiện đi bộ đồng loạt trên toàn quốc.

    * Theo khung giờ trên, tại khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng, thực hiện đi bộ quanh hồ Xuân Hương; tại các địa phương khác trên toàn tỉnh cũng thực hiện theo các nội dung và khung giờ theo kế hoạch.

    MAI VĂN BẢO

