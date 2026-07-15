Chính trị Thường trực Ban Bí thư: Chăm lo người có công là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội Thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh tri ân người có công không chỉ bằng chính sách mà còn bằng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, sáng 15/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An được thành lập ngày 1/8/2025 trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị nuôi dưỡng có bề dày hoạt động trên 50 năm. Nhiệm vụ chính trị của Trung tâm là tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên, có thương, bệnh tật đặc biệt nặng.

Hơn 50 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh của các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia về an dưỡng, điều trị.

Qua thời gian, nhiều người thương tật ổn định đã được trở về với gia đình, quê hương nhưng nhiều người vết thương tái phát, không thể qua khỏi đã nằm lại mảnh đất này.

Hiện tại, Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 83 thương binh, bệnh binh; 18 thân nhân người có công và 5 cán bộ hưu trí mất sức của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đó có 50 thương binh có thương tật đặc biệt nặng: đa số bị thương vào cột sống gây liệt nửa người, mọi sinh hoạt hàng ngày phải di chuyển bằng xe lăn, xe lắc.

Số thương binh còn lại có vết thương tổng hợp như cụt 2 tay, cụt 2 chân, hỏng mắt, vết thương sọ não...; 33 bệnh binh có bệnh tật đặc biệt nặng, đa số bị ảnh hưởng tâm thần, không tự chủ hành vi. Ngoài ra còn có 18 thân nhân người có công và 5 cán bộ hưu trí mất sức bị bệnh tâm thần và thiểu năng trí tuệ...

Gặp gỡ, hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần, trao quà các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ, phát biểu tại tại Trung tâm, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ sự xúc động; thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi lời tri ân sâu sắc và những tình cảm trân trọng nhất đến các đồng chí thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm lời chào thân ái và những tình cảm thân thiết.

Thường trực Ban Bí thư phát biểu nhấn mạnh, trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, các thương binh, bệnh binh đã anh dũng chiến đấu, hiến dâng tuổi trẻ, xương máu của mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dù mang thương tật do chiến tranh để lại, các bác, các chị, các anh vẫn luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, niềm tin và tinh thần lạc quan, với nghị lực phi thường đã vươn lên, khắc phục khó khăn trong cuộc sống, thực sự là những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ tự hào, học tập và noi theo.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn, sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh. Thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách. Sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng chính sách mà còn bằng trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức và mỗi người dân trong việc chăm sóc, phụng dưỡng, tạo điều kiện để người có công có cuộc sống ngày càng tốt hơn,” đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư bày tỏ sự xúc động khi được biết vừa qua (ngày 27/1 và ngày 8/6/2026) tại Trung tâm có 2 đồng chí thương binh đã từ trần. Đây là mất mát lớn đối với gia đình, người thân, đồng đội và những người đã từng gắn bó, chăm sóc các đồng chí.

Gửi tới gia quyến các đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thiện các thủ tục đề nghị suy tôn liệt sỹ cho các đồng chí đã từ trần, hy sinh, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh thầm lặng của đồng chí.

Trong những ngày qua, Ban Chỉ đạo quốc gia cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước với sự phối hợp, giúp đỡ của một số bạn bè quốc tế đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi chúng ta; là sự cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thực hiện chế độ, chính sách đối với những người đã hy sinh vì đất nước, người có công với cách mạng; đồng thời cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đồng chí đánh giá, thời gian qua, các chính sách đối với người có công với cách mạng được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An luôn quan tâm, chăm lo thực hiện đầy đủ, chu đáo; thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách. Đời sống của người có công và các gia đình chính sách ngày càng được nâng lên cả về vật chất và tinh thần.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, công việc có nhiều vất vả, nhưng Trung tâm đã thực hiện tốt công tác quản lý, nuôi dưỡng, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công đang được phụng dưỡng. Chế độ nuôi dưỡng được đảm bảo; công tác phục vụ, chăm sóc ân cần, chu đáo, nghĩa tình.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An và Trung tâm đã có nhiều cố gắng, thực hiện tốt chế độ, chính sách, chăm lo đối với người có công; cảm ơn đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động Trung tâm đã luôn nỗ lực, tận tâm, trách nhiệm, chăm sóc tận tình, chu đáo các thương binh, bệnh binh.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Bộ Nội vụ và cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An khẩn trương nghiên cứu, xem xét, giải quyết, có biện pháp cụ thể để tháo gỡ, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, đường lối, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách; tạo điều kiện để các bác, các anh, các chị được tiếp tục cống hiến, lan tỏa nghị lực, ý nghĩa và giá trị sống tốt đẹp tới cộng đồng.

Tập thể cán bộ Trung tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục chăm lo tốt hơn cả về vật chất và tinh thần cho người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Thay mặt tập thể thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm, thương binh Phạm Trọng Song phát biểu bày tỏ sự xúc động và tự hào khi được đón nhận những tình cảm quý báu, lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và những phần quà ý nghĩa của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Cẩm Tú, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An; đồng thời gửi đến Đoàn lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn sâu sắc./.