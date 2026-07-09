Công nghệ - Chuyển đổi số Thường trực Ban Bí thư: Chuyển đổi số phải thực chất, giải quyết từng vấn đề Thường trực Ban Bí thư nêu rõ phải thống nhất nhận thức: chuyển đổi số phải đi vào thực chất, giải quyết từng vấn đề, từng công việc và giải quyết đến cùng thì mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng phát biểu chỉ đạo phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 9/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo điều hành thảo luận.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các Ban Đảng Trung ương; thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các cơ quan hữu quan.

Vượt tiến độ nhiều hạng mục trọng tâm

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, thay mặt Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, đồng chí Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đã có chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong hoàn thiện thể chế, xây dựng nền tảng và triển khai các hệ thống dùng chung. Nhiều nhiệm vụ, hạng mục trọng tâm được các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ và khẩn trương hoàn thành theo kế hoạch.

Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối thống nhất, phân công rõ nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Tính từ đầu năm 2026 đến ngày 7/7/2026, Ban Chỉ đạo đã giao 401 nhiệm vụ (trong đó có 305 nhiệm vụ có thời hạn), đến nay đã hoàn thành 290 nhiệm vụ (đạt 95%), 7 nhiệm vụ đang triển khai theo đúng tiến độ...

Một số nhiệm vụ vượt tiến độ đề ra, tiêu biểu như: đưa vào sử dụng ứng dụng Hệ thống theo dõi thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; Hệ thống tiếp nhận, phản ánh kiến nghị và trợ lý ảo dùng chung vượt trước thời hạn 3 tháng; vượt tiến độ 6 tháng đối với hệ thống thông tin lĩnh vực Tuyên giáo và Dân vận.

Phiên họp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đối với thủ tục thu, nộp đảng phí, hệ thống đã tiếp nhận hơn 4,4 triệu hồ sơ với tổng số tiền thu về đạt gần 265 tỷ đồng (đạt 86% số đảng viên thuộc diện thực hiện); đồng thời tiếp nhận hơn 14,5 nghìn hồ sơ đối với 3 thủ tục hành chính còn lại.

Hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được hoàn thiện, tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Trung tâm dữ liệu của các cơ quan Đảng tại Trung tâm dữ liệu quốc gia đã hoàn thành việc lắp đặt, cấu hình, vận hành thử và kiểm tra an ninh, an toàn. Mạng bảo mật liên thông trong các cơ quan đảng cơ bản hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu.

Các nền tảng số dùng chung từng bước chuyển từ xây dựng sang vận hành, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nghiệp vụ của các cơ quan đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiệu quả vận hành và khai thác thực tế chưa đồng đều. Tiến độ triển khai một số hạng mục còn chậm. Nhiều hệ thống đang trong giai đoạn hoàn thiện, thí điểm. Tỷ lệ sử dụng, mức độ kết nối và chia sẻ dữ liệu còn hạn chế. Công tác số hóa còn phụ thuộc nhiều vào việc chỉnh lý hồ sơ. Trách nhiệm phối hợp và vai trò người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa được phát huy đầy đủ...

Kiên quyết không sử dụng văn bản giấy đối với các quy trình đã được điện tử hóa

Tán thành với nội dung Báo cáo cũng như các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu nhấn mạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất tích cực, đã hoàn thành một khối lượng lớn.

Định hướng một số yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, toàn hệ thống cần phải thống nhất nhận thức: Chuyển đổi số phải đi vào thực chất, giải quyết từng vấn đề, từng công việc và giải quyết đến cùng thì mới đáp ứng được yêu cầu công việc, nhiệm vụ đề ra; từ đó giúp cho hiệu suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan ngày càng được nâng lên.

Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng phải thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cần phải chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể. Nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu được kiểm chứng, người dùng thực tế và hiệu quả đo đếm được.

Đồng chí đề nghị khẩn trương hoàn thành dứt điểm những nhiệm vụ tồn đọng, không được để kéo dài; phải quyết liệt, hoàn thành các công việc được giao theo đúng tiến độ và chất lượng; tăng cường kỷ luật thực thi trong triển khai thực hiện.

"Người đứng đầu các cơ quan Đảng ở Trung ương và địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, giám sát, đồng thời chịu trách nhiệm cao nhất về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị mình. Các cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa nhiệm vụ thật chi tiết, giao việc rõ người, rõ việc, làm xong phải đo đếm được kết quả," Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh và yêu cầu kiên quyết không sử dụng văn bản giấy đối với các quy trình đã được điện tử hóa.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng phát biểu chỉ đạo phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo đồng chí, kết quả thực hiện phải đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng, đồng thời gắn với cơ chế xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời Khung kiến trúc tổng thể và các văn bản quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ, quyết tâm không để thể chế trở thành điểm nghẽn trong chuyển đổi số.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công an cùng các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành phê duyệt thiết kế và dự toán dự án. Đây là nhiệm vụ rất cấp bách, cần làm ngay và không được chậm trễ để tạo cơ sở pháp lý triển khai.

Các cơ quan, đơn vị, nhất là các ban xây dựng Đảng phải nhanh chóng hoàn thành việc rà soát, tinh gọn và số hóa các quy trình nghiệp vụ lõi của toàn ngành, đồng thời hướng dẫn cụ thể cho cấp dưới để đảm bảo tính liên thông toàn hệ thống.

Cùng với đó, kịp thời triển khai, đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu của cơ quan Đảng tại Trung tâm dữ liệu quốc gia; tiến hành cấp phát tài nguyên, ban hành quy trình nghiệp vụ hướng dẫn triển khai trên môi trường chính thức, đảm bảo đủ năng lực vận hành các hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và tuyệt đối an toàn. Thể chế hóa đầy đủ cơ sở pháp lý về phân cấp, phân quyền, truy cập dữ liệu và phương án bảo mật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối thông tin.

Theo Thường trực Ban Bí thư, về phần mềm ứng dụng và công tác số hóa tài liệu, quá trình xây dựng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là khâu kiểm thử người dùng trên tinh thần cầu thị.

Đồng chí đề nghị các cơ quan Đảng Trung ương và các cấp ủy địa phương chủ động rà soát, tối ưu hóa các quy trình, thủ tục nội bộ thuộc thẩm quyền; tuyệt đối không xây dựng riêng lẻ hoặc nâng cấp các phần mềm mà hệ thống dùng chung từ Trung ương đã xây dựng để tránh tình trạng trùng giẫm, lãng phí. Đối với các phần mềm đã triển khai, phải thường xuyên tiếp nhận ý kiến phản hồi của người dùng để cập nhật, vá lỗi, tối ưu hóa giao diện hướng tới tiêu chí dễ dùng, dễ thao tác và ai cũng làm được.

Kiên quyết khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu liên thông, chưa đảm bảo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung." Các cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng nhiệm vụ phải tập trung làm sạch, kết nối dữ liệu, đặc biệt giữa dữ liệu đảng viên, tổ chức đảng với dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; tập trung xử lý triệt để những vướng mắc về kỹ thuật…

Đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo đồng chí, công tác số hóa tài liệu không chỉ đơn thuần phục vụ lưu trữ mà còn phải tạo lập các cơ sở dữ liệu nền tảng để khai thác, sử dụng và kết nối liên thông.

Nhấn mạnh điều này, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan hữu quan đánh giá, góp ý hoàn thiện các phần mềm chuyên ngành dùng chung trong quá trình xây dựng; chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền các văn bản quy định, quy chế quản lý, sử dụng các hệ thống thông tin chuyên ngành, ứng dụng số do cơ quan mình làm chủ quản.

Thường trực Ban Bí thư đặc biệt lưu ý, mọi hệ thống, nền tảng số phải được thiết kế đảm bảo yêu cầu an toàn, an ninh mạng và đặt yếu tố này lên hàng đầu; cần đặc biệt quan tâm đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, an ninh dữ liệu và chủ quyền số quốc gia; không đánh đổi an ninh lấy phát triển nhưng cũng không vì lo ngại rủi ro mà làm chậm lại tiến trình đổi mới sáng tạo.

Dựa trên các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã thống nhất thực hiện trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng các nhiệm vụ chi tiết gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan trước ngày 12/7/2026 để tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, hạn chế, tồn tại cũng như triển khai nhiệm vụ mới; đồng thời, định kỳ hằng tháng phải báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo.