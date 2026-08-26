Thông tin đối ngoại Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore Tối 25/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất.

Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Singapore Desmond Choo tiễn Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại sân bay quốc tế Changi

Chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất diễn ra theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, từ ngày 24 đến 25/8.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gặp Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Desmond Lee; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng; hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam; hội kiến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong; gặp Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia, Bộ trưởng Nội vụ Singapore Shanmugam.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên chia sẻ và nhất trí đánh giá cao những bước phát triển toàn diện của quan hệ hai nước; khẳng định việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo khuôn khổ thuận lợi để thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Hai bên nhất trí nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường kết nối giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, địa phương và các tổ chức nhân dân, tạo nền tảng chính trị vững chắc để triển khai hiệu quả các nội dung của Đối tác chiến lược toàn diện.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027 và Việt Nam đăng cai APEC năm 2027; qua đó góp phần củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực.

Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối dịch vụ công Chan Chun Sing đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore với chủ đề "Hướng tới một tương lai tự cường: Đưa Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Singapore-Việt Nam về Công nghệ và Nâng cao năng lực lên tầm cao mới".

Trong khuôn khổ Đối thoại, với hai nội dung “Dẫn dắt vì ngày mai: Phát triển nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai” và “Xây dựng mô hình hợp tác công nghệ mới: Hướng tới không gian đổi mới sáng tạo chung”, các tham luận của hai bên tập trung trao đổi về hai vấn đề có vai trò, ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của hai nước, đào tạo cán bộ, phát triển con người và nâng cao năng lực, kết nối khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Hai bên nhất trí đưa hợp tác phát triển nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa hai Đảng, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, khả năng hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả. Hợp tác đào tạo cần được triển khai theo hướng dài hạn, có hệ thống, liên thông giữa các chương trình, bám sát yêu cầu thực tiễn và chú trọng cán bộ nguồn, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Kết thúc Đối thoại, hai bên thông qua Kết luận cuộc họp Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, thống nhất tiếp tục phối hợp cụ thể hóa các nhận thức chung và định hướng đã trao đổi thành chương trình, kế hoạch và kết quả hợp tác cụ thể. Cũng trong khuôn khổ Đối thoại, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore về Chiến lược Kết nối công nghệ.

Cùng với các hoạt động đối ngoại, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bảo tàng Văn minh châu Á; dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore; thăm Trụ sở Đảng Hành động Nhân dân Singapore; thăm địa điểm tiếp xúc cử tri của Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Chuyến thăm chính thức Singapore của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thành công tốt đẹp. Kết quả của các cuộc gặp cấp cao và Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất sẽ tạo động lực mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước, góp phần chuyển từ tiềm năng sang dự án, từ thỏa thuận sang hành động và từ hợp tác sang cùng kiến tạo giá trị, đưa Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả và bền vững.