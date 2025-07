Thời sự Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng viếng các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị Ngày 20/7, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Tại tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đã đến viếng, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Tại đây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Quảng Trị đã trang nghiêm thực hiện lễ thỉnh chuông, đặt vòng hoa và kính cẩn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Quảng Trị dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 10.800 liệt sĩ là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ mọi miền Tổ quốc hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng thắp hương lên các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nguyện ra sức phấn đấu, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, cội nguồn cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ, chính quyền đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương Lâm Đồng cùng với cả nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường.

Các đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương trước Đài tưởng niệm trung tâm Thành cổ Quảng Trị. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thị xã Quảng Trị và Thành cổ Quảng Trị.

Các đại biểu dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị

Cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử, mùa hè đỏ lửa năm 1972, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn hội nghị Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy của toàn dân tộc mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt ấy, hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Máu của các anh đã hòa vào lòng đất cho non sông đất nước có ngày độc lập, Nhân dân được tự do, hạnh phúc.

Sau chương trình dâng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang và Thành Cổ Quảng Trị, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trao kinh phí với tổng trị giá 2 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Trị nhằm thực hiện công tác chăm lo các gia đình chính sách, gia đình thương binh – liệt sĩ, người yếu thế trong xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao biển tượng trưng kinh phí cho tỉnh Quảng Trị để chăm lo cho các gia đình chính sách, người yếu thế

Chương trình tri ân của đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng tại tỉnh Quảng Trị là hoạt động ý nghĩa, hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).

Hoạt động này cũng góp phần phát huy truyền thống “đền ơn, đáp nghĩa” và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.