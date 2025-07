Chính trị Thường trực Tỉnh uỷ làm việc về công tác chuẩn bị Đại hội điểm cấp xã của Đảng bộ xã Đơn Dương Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Đơn Dương về công tác chuẩn bị Đại hội điểm cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Dương Thị Ngà - Bí thư Đảng ủy xã Đơn Dương báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đơn Dương lần thứ I

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Thị Ngà - Bí thư Đảng ủy xã Đơn Dương đã báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đơn Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cụ thể, về công tác chỉ đạo Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng, đến nay các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ xã Đơn Dương đã hoàn thành công tác Đại hội theo quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu ý kiến tại buổi làm việc

Về công tác xây dựng văn kiện, ngay sau khi ban hành Kế hoạch 01-KH/ĐU, ngày 01/7/2025, của Ban Chấp hành Đảng bộ về tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Đơn Dương lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện; triển khai các nhiệm vụ, trọng tâm là cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, sau khi tiếp thu ý kiến của tổ thẩm định; thống nhất các số liệu, nội dung báo cáo để gửi đến các tổ chức cơ sở Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã để tổ chức các Hội nghị góp ý theo quy định.

Ngày 9/7 và ngày 11/7/2025, xã đã tổ chức các hội nghị góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Đơn Dương lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng và văn kiện Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 (hội nghị tại các tổ chức Đảng, hội nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam, hội nghị nguyên cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ chủ chốt).

Đến nay, Tiểu ban Văn kiện đã hoàn thành việc tổng hợp các ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Đơn Dương lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tổ chức in ấn vào sáng ngày 13/7/2025.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đánh giá sơ bộ công tác chuẩn bị đến thời điểm này

Việc xây dựng chương trình, kịch bản Đại hội đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương và của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đã hoàn thành hoàn thiện và tổ chức in ấn cho đoàn chủ tịch. Chương trình, kịch bản Đại hội đã được gửi đến Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy để thẩm định.

Đối với công tác tổ chức phục vụ Đại hội, ngày 2/7, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định thành lập Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đơn Dương lần thứ I.

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã tổ chức họp ngày 4/7/2025, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Đại hội.

Đồng thời, thành lập các tổ giúp việc như: Trang trí, khánh tiết, hậu cần, đón tiếp đại biểu… Đến nay, đã hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí khánh tiết, văn hóa - văn nghệ, chuẩn bị nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Xây dựng các tài liệu, nội dung truyền thông đảm bảo định hướng chính trị, tạo không khí phấn khởi, trang trọng phục vụ Đại hội. Thực hiện nhiệm vụ dân vận, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu ý kiến

Đồng chí Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu ý kiến

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến

Tại buổi làm việc, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy cũng đã có các góp ý, chỉ đạo để công tác tổ chức Đại hội diễn ra nghiêm túc, thành công.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đơn Dương tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy để hoàn thiện các văn bản phục vụ Đại hội.

Đảng ủy xã cần chủ động, khẩn trương rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ, tiếp tục chỉ đạo các tiểu ban phục vụ Đại hội chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất để tổng duyệt chương trình từ đó rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo tổ chức thành công Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, đối với công tác xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã cần đảm bảo ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Đảng bộ xã cần lựa chọn những mục tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện, có khâu đột phá trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp; chương trình hành động phải rõ nét; chủ đề Đại hội phải bám sát chủ đề của tỉnh, trong đó có cái chung và cả cái riêng; lựa chọn những mục tiêu cụ thể phấn đấu trong cả nhiệm kỳ; tham luận tại Đại hội cần ngắn gọn, cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, xây dựng kịch bản điều hành Đại hội chi tiết, cụ thể, khoa học và đúng quy định.

Về công tác tuyên truyền cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Đồng thời, cần nắm chắc diễn biến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp tốt với lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; phối hợp với đơn vị y tế xây dựng phương án đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội...