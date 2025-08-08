Tối 8-8, tại Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 (Quân khu 2), Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dự, chỉ đạo chương trình Giao lưu nghệ thuật, tiếp lửa truyền thống “Phất cao cờ hồng Tháng Tám”.

Đây là chương trình do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 2 và các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Dự chương trình có lãnh đạo: Tỉnh Tuyên Quang, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổng cục, Quân khu 2, Học viện Quân y; các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, Sư đoàn 316; 80 cán bộ, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu toàn quân, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Thượng tướng Lê Quang Minh và các đại biểu đến dự chương trình.

Chương trình nhằm tuyên truyền cho thanh niên Quân đội và tuổi trẻ cả nước hiểu sâu sắc hơn về vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Quang Minh và các đại biểu dự chương trình giao lưu nghệ thuật.



Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình góp phần giáo dục, cổ vũ, động viên tuổi trẻ toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, xung kích, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cùng với tuổi trẻ và nhân dân cả nước đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, hùng cường của dân tộc.

Thượng tướng Lê Quang Minh và lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các gia đình chính sách tỉnh Tuyên Quang.

Tại chương trình, Thượng tướng Lê Quang Minh và các đại biểu đã trao 20 suất quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng đại diện các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 20 suất quà tặng cán bộ, nhân viên, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Quân khu 2 và 20 suất quà tặng các cháu học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đại diện Ban tổ chức trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các cán bộ, nhân viên, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Quân khu 2 và các cháu học sinh vượt khó học giỏi của tỉnh Tuyên Quang.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.

Các chiến sĩ Sư đoàn 316, Quân khu 2 hào hứng cổ vũ chương trình.

Tiếp đó, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Phất cao cờ hồng Tháng Tám” với các phóng sự công phu, sinh động và những tiết mục văn nghệ, màn hát múa đặc sắc, nội dung ca ngợi đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Quân đội anh hùng; khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ Quân đội trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ khi thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đến nay cũng như trong giai đoạn hiện nay. Các tiết mục do những nghệ sĩ nổi tiếng trong Quân đội và các đoàn viên, thanh niên đơn vị phối hợp trình diễn.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.