Nhân kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 / 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2025), chiều 8-8, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào (Tuyên Quang).

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; đại biểu lãnh đạo Quân khu 2, Học viện Quân y, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang; đại biểu một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Quân khu 2 và 80 cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu đến từ các cơ quan, đơn vị toàn quân.

Thượng tướng Lê Quang Minh và các thành viên đoàn công tác thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng.

Tại Khu di tích, Thượng tướng Lê Quang Minh và các thành viên trong đoàn đã dâng lễ, dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng; bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Thượng tướng Lê Quang Minh ghi sổ lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng.

Trước anh linh Bác Hồ kính yêu và các vị tiền bối cách mạng, các thành viên đoàn công tác nguyện vững mãi niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục chung sức, chung lòng, tiếp nối truyền thống vinh quang của dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, xung kích, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc.

Thượng tướng Lê Quang Minh và Đoàn công tác đến dâng hương, tham quan đình Tân Trào.

Tiếp đó, Thượng tướng Lê Quang Minh và các đại biểu đã đến tham quan, dâng hương tại đình Tân Trào và tham quan cây đa Tân Trào, những địa danh lịch sử đặc biệt của đất nước, nơi gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo tiền bối có công gây dựng, phát triển phong trào cách mạng Việt Nam từ buổi ban đầu. Đây cũng là nơi ghi dấu những sự kiện trọng đại của đất nước trong thời kỳ chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945 và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Thượng tướng Lê Quang Minh cùng các đại biểu trước những địa danh lịch sử tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Thượng tướng Lê Quang Minh trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng 10 gia đình chính sách xã Tân Trào.

Nhân dịp này, với tình cảm đặc biệt dành cho nhân dân các dân tộc xã Tân Trào, Thượng tướng Lê Quang Minh đã trao 10 suất quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nằm trong chương trình “Hành quân về nguồn” tặng các gia đình chính sách xã Tân Trào.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

