Ngày 7 và 8-8, tại Khánh Hòa, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã kiểm tra, chỉ đạo công tác luyện tập thực hành vận động đội hình lực lượng diễu binh trên biển, chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thời gian qua, các lực lượng tham gia diễu binh trên biển đã khắc phục khó khăn, tổ chức luyện tập vận động theo các đội hình, thường xuyên rút kinh nghiệm khắc phục triệt để những điểm còn tồn tại.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa chỉ đạo các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh trên biển.

Các đơn vị, các tàu đã xây dựng, tổ chức thông qua kế hoạch đi biển, kế hoạch luyện tập và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tỉ mỉ; bảo đảm tốt vũ khí trang bị, tàu thuyền, máy bay hoạt động trong điều kiện thời tiết phức tạp; tổ chức chỉ huy chặt chẽ, linh hoạt; bảo đảm thời gian cơ động chiếm lĩnh đội hình.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chỉ huy các lực lượng luyện tập vận động đội hình diễu binh trên biển.

Cán bộ, thủy thủ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tham gia luyện tập.

Trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tại thực địa, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương các đơn vị đã tổ chức triển khai nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch luyện tập diễu binh lực lượng vũ trang trên biển.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp tổ chức xây dựng và tổ chức các đội hình vận động trên biển, bảo đảm đều, đẹp, an toàn tuyệt đối.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa tặng quà của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu cho các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh trên biển.

Các lực lượng tham gia diễu binh trên biển cần nắm và dự báo chính xác tình hình thời tiết, tổ chức chặt chẽ hệ thống thông tin và radar quan sát; hiệp đồng chặt chẽ giữa các tàu, tuân thủ nghiêm mệnh lệnh của tàu chỉ huy, bảo đảm tốt cự ly, tốc độ, vị trí đã được quy định trong đội hình.

Chỉ huy các đơn vị quán triệt tới từng cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, xây dựng ý chí quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ĐỨC THU - ĐẶNG TÙNG

