Thương vụ Ayyoub Bouaddi và cuộc chiến bất bình đẳng của Carrick tại Man Utd Trong khi Man City sẵn sàng chi 100 triệu euro cho tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi, Michael Carrick phải chật vật tái thiết Man Utd trong cảnh thắt lưng buộc bụng.

Thương vụ Manchester City sẵn sàng chi tới 100 triệu euro cho tài năng trẻ tuổi teen Ayyoub Bouaddi không chỉ là một nước đi chuyển nhượng đơn thuần. Đó là tấm gương phản chiếu rõ nhất về sự chênh lệch tài chính đáng kinh ngạc giữa hai đội bóng cùng thành phố tại Ngoại hạng Anh trong giai đoạn tái thiết.

Man City không ngại chi tiền cho Ayyoub Bouaddi. Ảnh: Getty Images.

Sức mạnh đồng tiền của Man City đối lập sự chật vật của Quỷ đỏ

Cho đến thời điểm hiện tại, quá trình nâng cấp tuyến giữa của Manchester United dưới thời HLV Michael Carrick mới chỉ dừng lại ở hai bản hợp đồng Youri Tielemans và Andrey Santos. Dù đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Tielemans và đặt niềm tin vào tiềm năng của Santos, những tuyên bố rầm rộ về kỳ chuyển nhượng bùng nổ sau khi giành vé dự Champions League đến nay vẫn chưa mang lại kết quả thực sự nào.

Ở chiều ngược lại, đội chủ sân Etihad hoạt động ở một vị thế hoàn toàn khác. Dù chia tay những trụ cột hàng đầu như Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan hay Bernardo Silva, Man City lập tức triển khai kế hoạch thay thế quy mô lớn với Ayyoub Bouaddi, Elliot Anderson và Rayan Cherki. Việc họ sẵn sàng duyệt chi 100 triệu euro cho một cầu thủ trẻ chưa được kiểm chứng đỉnh cao như Bouaddi — không lâu sau khi phá kỷ lục chuyển nhượng Anh cho Anderson — cho thấy sự áp đảo tuyệt đối về tài chính.

Xiềng xích tài chính trói chân Michael Carrick

Trái ngược với sự thoải mái của đối thủ, Man Utd buộc phải săn tìm các thương vụ giá rẻ do tình hình tài chính bấp bấp. Dù tập đoàn INEOS đã nỗ lực dọn dẹp quỹ lương bằng việc chia tay Marcus Rashford, Jadon Sancho và Casemiro — qua đó tiết kiệm khoảng 1 triệu bảng mỗi tuần — những áp lực từ quá khứ vẫn đè nặng lên vai Carrick.

Carrick không được thoải mái trong chi tiêu. Ảnh: Getty Images.

Khoản cam kết chi trả lên tới 243 triệu bảng trong năm 2026 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngân sách chuyển nhượng. Tấm vé dự Champions League vì thế không thể trở thành công cụ giúp HLV Carrick thoải mái vung tiền trên thị trường chuyển nhượng.

Thách thức lịch sử trong kỷ nguyên mới

Đáng chú ý, Man City vẫn chi tiêu mạnh tay bất chấp 115 cáo buộc vi phạm quy tắc tài chính đang treo lơ lửng trên đầu. Họ biến các quy tắc tài chính thành một rào cản dễ dàng vượt qua, tạo ra một môi trường cạnh tranh không bình đẳng tại giải đấu số một xứ sương mù.

Bóng đá hiện đại đã khác xa so với thời kỳ của Sir Alex Ferguson. Trước đây, Sir Alex giúp Man Utd thống trị dựa trên tiềm lực nội tại của câu lạc bộ và đối đầu với một thế lực bóng đá truyền thống là Liverpool. Còn hiện tại, Michael Carrick đang phải cầm quân trong thế "một tay bị buộc sau lưng" khi chiến đấu chống lại sức mạnh tài chính của cả một quốc gia.

Dù Manchester United thừa hiểu rằng chi tiêu nhiều không đồng nghĩa với thành công, sự khiêm tốn bắt buộc trong kế hoạch tái thiết vẫn khiến họ chịu nhiều thiệt thòi. Trong bối cảnh cuộc chơi bị chi phối bởi tiền bạc, nếu Michael Carrick có thể giúp Man Utd giành dù chỉ một danh hiệu Ngoại hạng Anh, thành tựu đó sẽ trở nên vô cùng vĩ đại và mang nhiều giá trị lịch sử.