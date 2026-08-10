Thương vụ James Trafford cập bến Leeds United xáo trộn top 5 thủ môn đắt giá nhất lịch sử Thương vụ chuyển nhượng trị giá 40 triệu bảng đưa James Trafford vào danh sách những người gác đền đắt giá nhất mọi thời đại cùng Kepa, Alisson và Ederson.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 vừa ghi nhận một biến động lớn ở vị trí người gác đền khi Leeds United quyết định chi ra 40 triệu bảng để sở hữu chữ ký của James Trafford từ Manchester City. Cú hích tài chính này không chỉ khẳng định tham vọng của đội chủ sân Elland Road mà còn làm tái cấu trúc lại bảng xếp hạng 5 thương vụ mua thủ môn đắt giá nhất mọi thời đại.

Kepa vẫn đang giữ thương vụ thủ môn đắt giá nhất thế giới.

1. Kepa Arrizabalaga: 72 triệu bảng (Athletic Bilbao đến Chelsea, 2018)

Dù trải qua gần một thập kỷ với nhiều biến động, kỷ lục chuyển nhượng dành cho một thủ môn của Kepa Arrizabalaga vẫn chưa bị san bằng. Vào mùa hè năm 2018, Chelsea gây chấn động làng túc cầu khi kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 72 triệu bảng để đưa người gác đền Tây Ban Nha về sân Stamford Bridge.

Hành trình của Kepa tại London trải qua nhiều thăng trầm với những giai đoạn mất suất bắt chính và phải di chuyển theo các bản hợp đồng cho mượn. Tuy nhiên, anh vẫn kịp bổ sung vào bộ sưu tập cá nhân danh hiệu Champions League và Europa League. Đến tháng 7/2025, Kepa chính thức chuyển sang khoác áo Arsenal, khép lại chặng đường dài tại Chelsea nhưng vẫn giữ vững vị trí số một về giá trị chuyển nhượng ở vị trí này.

2. Alisson Becker: 67 triệu bảng (AS Roma đến Liverpool, 2018)

Trái ngược với sự hoài nghi hướng về Kepa, thương vụ Alisson Becker cập bến Liverpool với giá 67 triệu bảng được coi là cột mốc thay đổi hoàn toàn cục diện Premier League. Ngôi sao người Brazil nhanh chóng trở thành mảnh ghép còn thiếu cuối cùng trong sa bàn chiến thuật của huấn luyện viên Jurgen Klopp.

Khả năng ra vào hợp lý, phản xạ xuất thần cùng kỹ năng chơi chân điêu luyện giúp Alisson làm chủ hoàn toàn không gian vòng cấm. Sự hiện diện của anh mang về cho đội chủ sân Anfield 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 danh hiệu Champions League cùng nhiều cúp quốc nội, biến anh thành chuẩn mực cho vị trí thủ môn hiện đại.

3. Andre Onana: 43,8 triệu bảng (Inter Milan đến Man Utd, 2023)

Manchester United từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Andre Onana khi bỏ ra 43,8 triệu bảng vào mùa hè năm 2023 nhằm thay thế David de Gea. Ban huấn luyện "Quỷ đỏ" mong muốn khả năng phân phối bóng từ tuyến dưới của thủ thành người Cameroon sẽ nâng tầm lối chơi triển khai từ phần sân nhà.

Tuy nhiên, áp lực quá lớn tại Old Trafford cùng những sai lầm cá nhân liên tiếp trong các trận đấu then chốt đã khiến Onana không thể duy trì sự ổn định. Hiện tại, thủ môn này đang trải qua mùa giải thứ hai thi đấu dưới dạng cho mượn tại câu lạc bộ Trabzonspor ở Thổ Nhĩ Kỳ, để lại nhiều tiếc nuối cho một bản hợp đồng đắt giá.

Trafford cập bến Leeds United với bản hợp đồng dài hạn.

4. James Trafford: 40 triệu bảng (Man City đến Leeds United, 2026)

Cái tên mới nhất gia nhập danh sách kỷ lục này chính là James Trafford. Đội chủ sân Elland Road sẵn sàng chi ra 40 triệu bảng (chưa tính các khoản phụ phí) để chiêu mộ tài năng trẻ của bóng đá Anh từ Manchester City.

Việc cam kết một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm thể hiện niềm tin rất lớn của ban lãnh đạo Leeds United vào tiềm năng phát triển của Trafford. Không chỉ được quy hoạch làm trụ cột dài hạn tại câu lạc bộ, anh còn được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho vị trí số một trong khung gỗ tuyển Anh trong tương lai gần. Sự xuất hiện của Trafford ở vị trí thứ 4 cũng chính thức đẩy nhiều cái tên danh tiếng khác văng khỏi top 5.

5. Ederson Moraes: 35 triệu bảng (Benfica đến Man City, 2017)

Khép lại danh sách là Ederson Moraes, người đã cùng huấn luyện viên Pep Guardiola định nghĩa lại vai trò "thủ môn quét" tại giải Ngoại hạng Anh. Mức giá 35 triệu bảng mà Manchester City chi trả cho Benfica vào năm 2017 đã trở thành một trong những khoản đầu tư hiệu quả nhất lịch sử giải đấu.

Trong suốt thời gian thi đấu tại Etihad, Ederson là mắt xích không thể thay thế, góp công vào 18 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm 6 chức vô địch Premier League và 1 Champions League. Sau khi hoàn tất cú ăn sút danh hiệu tại Anh, thủ thành người Brazil đã chia tay Premier League để chuyển sang khoác áo Fenerbahce, khép lại một chương sự nghiệp lừng lẫy.